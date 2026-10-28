Operación de desinformación “amiga” y contenido falso en la fuga de Bolsonaro

Según informó CNN Brasil, la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil estuvo acompañada por una serie de informaciones falsas sobre su paradero, difundidas por personas cercanas a la familia Bolsonaro y fuentes vinculadas al gobierno de Donald Trump. Durante la tarde del martes, aliados del senador y funcionarios estadounidenses aseguraron que ya había abandonado Brasil y que incluso había llegado a Estados Unidos, versión que contradecía los registros migratorios divulgados por el gobierno de Argentina.

Mientras la Policía Federal brasileña buscaba al senador, las versiones que lo situaban fuera de Brasil y ya instalado en Estados Unidos desviaban la atención de su paradero real. Incluso fuentes cercanas a la familia afirmaron que el senador se había reunido con su hermano, Eduardo Bolsonaro, en Florida, cuando todavía se encontraba en territorio brasileño.

Durante las horas de incertidumbre, otra de las hipótesis mencionaba la posibilidad de una salida por Venezuela, en el marco de especulaciones sobre una eventual operación encubierta con apoyo estadounidense. Según reconstruyó Folha de São Paulo, una de las versiones planteaba que el senador podría haberse desplazado hacia la región amazónica y desde allí volado a Venezuela antes de continuar rumbo a Miami.

También circularon en redes sociales versiones sobre un posible paso por Paraguay.

Inteligencia artificial y videos fuera de contexto: las desinformaciones virales bajo este contexto

Luego de la huida de Bolsonaro, comenzaron a circular en redes sociales fotografías y videos que supuestamente documentaban distintos momentos de su llegada a Estados Unidos.

Una de las publicaciones muestra a Bolsonaro posando junto al presidente estadounidense, Donald Trump, en un aeropuerto, como si el mandatario lo hubiera recibido personalmente tras su llegada al país. Sin embargo, la imagen fue generada con inteligencia artificial.

La fotografía presenta señales visuales de manipulación, entre ellas una desproporción en los dedos de la mano con la que Trump se apoya sobre Bolsonaro. Además, el senador aparece con un aspecto más joven que el observado durante los últimos días de la campaña electoral brasileña.

Otro contenido que circuló en redes sociales muestra a Flávio Bolsonaro descendiendo de un avión y siendo recibido por un grupo de personas que lo aplauden. Algunas publicaciones aseguraban que las imágenes correspondían a su llegada al aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida, en octubre de este año. Una de ellas afirmaba, además, que Trump había enviado agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para garantizar su seguridad.

Según verificó Chequeado, las imágenes corresponden al 22 de setiembre de 2026, cuando Bolsonaro viajó a São Luís, capital del estado brasileño de Maranhão, y fueron publicadas por Mariana Carvalho, entonces candidata a diputada federal por el Partido Liberal, en sus redes sociales.

Una tercera publicación difundió una fotografía de Flávio Bolsonaro sentado dentro de un avión, presentada como una prueba de su salida de Brasil. La imagen se viralizó después de que comenzaran a circular las noticias sobre su viaje a Estados Unidos y llegó a acumular miles de interacciones en redes sociales.

Sin embargo, se trata de una captura de un (video publicado en marzo de 2023](https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2023/03/16/flavio-bolsonaro-e-questionado-sobre-joias-durante-voo-flavio-rachadinha.htm) por el político y youtuber Leonel Querino, conocido como Leonel de Esquerda.

El video muestra a Querino increpando al senador durante un vuelo y cuestionándolo por el caso de las joyas de lujo que Arabia Saudita había regalado a una delegación del gobierno de Jair Bolsonaro, una de las dos causas por las que la Justicia brasileña solicitó la prisión del excandidato.