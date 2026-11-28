María de Lima, Felipe Durán y Lorena Roqueta, durante una conferencia de prensa de la lista 2812 de Colonia, de cara a las elecciones nacionales de 2024. (Archivo, setiembre de 2024)

El medio argentino, propiedad de Javier Negre, publicó al menos 200 contenidos favorables a las candidaturas de Hay Otro Camino o contrarios a las listas vinculadas al PIT-CNT y la Onajpu.

Las elecciones de representantes sociales del Banco de Previsión Social (BPS), celebradas el domingo 22 de noviembre, tuvieron un protagonista inesperado: La Derecha Diario (LDD). El seudomedio argentino, que se define como una publicación de orientación libertaria y tiene una edición uruguaya, desarrolló durante casi dos meses una campaña sostenida de apoyo a las tres candidaturas de Hay Otro Camino, que compitieron con las listas 5, 15 y 25 en los respectivos órdenes de representación. El sector presentó a Lorena Roqueta por los trabajadores activos, Renaldo Borriero por los jubilados y pensionistas y Jorge Fernández Pereyro por las empresas contribuyentes.

Entre el 1° de octubre y el día de la elección, el medio realizó al menos 200 publicaciones, solamente en Instagram y X, de respaldo a los candidatos de ese espacio o de cuestionamiento a las candidaturas vinculadas al movimiento sindical y a las organizaciones de jubilados y pensionistas.

LDD llamó expresamente a votar por esas listas y convirtió la disputa por los lugares en el directorio del BPS en un nuevo escenario de confrontación con el PIT-CNT y la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu). La campaña tuvo, además, una fuerte presencia de agrupaciones como La Libertad Avanza. Distintos referentes del universo libertario uruguayo difundieron su respaldo a las candidaturas y amplificaron los mensajes de ese portal web.

La actividad se fue intensificando a medida que se acercaba la fecha de votación, período en que el medio publicó contenidos sobre los tres órdenes, pero particularmente sobre la disputa entre Lorena Roqueta y Carlos Clavijo, candidato de la lista 11, respaldado por el PIT-CNT.

La contienda por la representación de los trabajadores fue presentada como una oportunidad para terminar con una continuidad de 34 años de representación sindical en el directorio del BPS. El PIT-CNT fue caracterizado como un “aparato” sindical y sus dirigentes fueron asociados a expresiones como “casta” y “sindigarcas”, términos usualmente utilizados en la arena política argentina.

El 13 de noviembre, por ejemplo, LDD publicó un contenido titulado “Pepe Pereyra contra el PIT-CNT: vergüenza debería darles”. La publicación recogía declaraciones del actual director del BPS en representación empresarial, José Pepe Pereyra, quien fue uno de los propulsores del sector.

Al día siguiente, el medio difundió un llamado explícito a votar las tres listas: “Este próximo 22 de noviembre acordate de aguarle la fiesta al PIT-CNT y a toda la casta. Votá la lista 5 si sos jubilado, la 15 si sos trabajador y la 25 si sos empresario”.

El portal también difundió entrevistas a los candidatos, en las que se reforzaban los cuestionamientos a la representación sindical y se presentaban las candidaturas como una alternativa para los trabajadores no agremiados, los jubilados y los empresarios. En una entrevista publicada durante la campaña, Roqueta sostuvo: “Hoy en día, nadie representa a los trabajadores no sindicalizados”. Por su parte, Fernández Pereyro cuestionó la influencia del PIT-CNT en las decisiones vinculadas al sector empresarial.

El respaldo de los libertarios

La campaña no quedó circunscrita a las cuentas de LDD. Diferentes agrupaciones y referentes del espacio libertario uruguayo se sumaron a la difusión de las candidaturas. Uno de los respaldos más explícitos fue el de la Plataforma por la Libertad, que el 18 de noviembre anunció su “apoyo total” a las tres listas.

La militancia libertaria también tuvo una expresión territorial. En los días previos a la elección, sus integrantes difundieron imágenes y mensajes de apoyo a las candidaturas y mostraron actividades de militancia en la calle y llamados a retirar listas.

También tuvieron relevancia diversas figuras públicas y de la política, como el diputado Eduardo Lust, el senador Sebastián da Silva y el comunicador Orlando Petinatti, cuyos pronunciamientos fueron amplificados en el ecosistema de cuentas que respaldan a Hay Otro Camino.

La relación entre LDD y los referentes políticos uruguayos también tiene antecedentes que se remontan a 2024, cuando Javier Negre llegó al país durante la campaña electoral que enfrentó a Yamandú Orsi y Álvaro Delgado. Negre, periodista y empresario español, es propietario de LDD y fue quien impulsó su expansión fuera de Argentina. En octubre de 2024, el empresario irrumpió en la campaña uruguaya cuando abordó a Orsi a la salida de un acto en el club Urupan de Pando. El intercambio fue difundido días después por el propio medio y generó repercusiones políticas y mediáticas en el tramo final de la campaña electoral.

En ese contexto se vinculó también con la senadora suplente María de Lima, dirigente de Alianza País de Colonia, sector de donde proviene Lorena Roqueta. En 2024, fue De Lima quien acompañó a Negre a varias de las actividades partidarias a las que asistió el visitante extranjero y propició diversos contactos con integrantes del Partido Nacional. Su alineamiento con el contenido fue visible, ya que la nacionalista compartió diversas publicaciones de LDD.

Asimismo, José Pereyra, cabeza del lema ganador en las elecciones al BPS, participó en entrevistas divulgadas en Youtube y “espacios” de X de Atlas Media, un portal de actualidad del entramado libertario. La cara visible en los contenidos, Nicolás Wasiluk, un empresario uruguayo radicado en Argentina y quien se desempeñara como “periodista” en diversas coberturas de eventos organizados por la derecha libertaria en el país. También es propietario de Checkin Viral, un sitio destinado a la promoción de destinos turísticos de Argentina que se sustenta exclusivamente con publicidad estatal.

Las cuentas de Atlas Media no fueron las únicas participantes de la campaña. Sitios como Outsider Uy y los influencers libertarios Abi Fernández, conocido como Abi UY, y Marcos Riera desempeñaron una fuerte militancia a favor del lema Hay Otro Camino. De hecho, desde Atlas se vanagloriaron del triunfo de la agrupación en dos de los tres órdenes, y señalaron que sus posteos alcanzaron a 1,5 millones de uruguayos.

Sin embargo, los contenidos no cesaron una vez pasada la elección. Luego del sorpresivo triunfo en el orden de activos del lema opositor por encima de la lista 11, se repitieron posteos en los que la cuenta celebró la “paliza histórica” con un 55% de los votos, contra 45% del lema respaldado por el PIT-CNT.

Esto generó la adhesión de Juan Pablo Carreira, más conocido en sus redes como “Joe Doe”, fundador de LDD en Argentina y director de Comunicación Digital del gobierno de Javier Milei. Carreira dedicó un posteo a explicar que en “el Anses de allá”, en referencia al organismo administrador de la seguridad social en Argentina, “ganó la derecha” por encima del “claustro de trabajadores de la CGT [Confederación General del Trabajo]”, en un paralelismo a la central sindical local. “Las fuerzas del cielo. Abrazo”, sentenció.

Sin embargo, la alegría duró poco ya que unos días después de la victoria de Roqueta, El Observador informó que la directora electa había sido procesada en 2012 por un delito continuado de transporte de estupefacientes. En la misma causa, su hermano y su expareja fueron procesados con prisión por suministro de drogas.

Consultada luego de que se conociera el antecedente, Roqueta afirmó que había sido sobreseída y que no tenía antecedentes penales. También explicó que había asumido responsabilidades familiares respecto de su hermano, quien atravesaba problemas de adicciones, y llegó a negar haber estado al tanto de las actividades de su expareja.

Sin embargo, el expediente judicial contradice las declaraciones de Roqueta, quien admitió que había trasladado marihuana desde Montevideo hasta Tarariras en ómnibus, “quizás cuatro veces en tres meses”, para abastecer la boca de venta de drogas que ambos hombres gestionaban en una vivienda familiar.

Los bemoles en las declaraciones de la candidata no hicieron que se desarticulara el encolumnamiento libertario en torno a la directora electa. Hasta el viernes, los posteos giraron en torno a una supuesta persecución mediática en contra de Roqueta. “Le ganó al aparato. Ahora la quieren destruir”, dicen algunas de las publicaciones difundidas por la cuenta “Uruguayos por la libertad”, desde donde manifestaron que “el pueblo uruguayo está con Roqueta”.

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