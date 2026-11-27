Una publicación de la cuenta El Informante, atribuida a Fabrizio Bacigalupo, difundió una captura editada de documentación judicial de un litigio personal del propio autor para vincular falsamente al dirigente frenteamplista.

Una publicación difundida el 22 de noviembre por la cuenta de X @ElInformante_10 afirmó que Daniel Mariño, recientemente designado como uno de los vicepresidentes del Frente Amplio (FA), había sido denunciado por violencia de género por una expareja. El posteo, que no aporta pruebas que respalden esa acusación, acompaña el señalamiento con una captura de documentación judicial presentada como si estuviera relacionada con el dirigente político.

Sin embargo, la documentación utilizada no corresponde a una denuncia contra Mariño. Se trata de una captura editada de una denuncia promovida por el propio Fabrizio Bacigalupo en el marco de un litigio judicial vinculado con su hija. En el posteo, si bien se oculta el código identificador de la sede judicial que figura en el número de expediente, aún puede leerse que el documento corresponde a un juzgado letrado de primera instancia de familia, el número de documento y el año de creación.

El texto de la publicación sostiene que la supuesta denuncia habría sido presentada un mes antes, lo cual es cierto, ya que el trámite se inició el 16 de setiembre, según consta en el sistema público de consulta de expediente electrónico del Poder Judicial.

Asimismo, de acuerdo a la consulta realizada por la diaria Verifica al Poder Judicial, no constan denuncias ni trámites judiciales bajo la carátula “violencia de género” que involucren a Daniel Mariño.

Una maniobra que ya se utilizó

En febrero de 2026, una publicación de características similares apuntó contra el periodista de TV Ciudad Diego Martini, a quien se acusó de haber agredido a una menor. La denuncia judicial existía, pero había sido presentada por el propio Bacigalupo y estaba vinculada con un conflicto familiar propio, no con una denuncia por agresión contra el periodista.

El planteo judicial fue desestimado por la Justicia, y la resolución entendió que los hechos denunciados no configuraban una situación de violencia prevista en la Ley 19.580 ni exponían una situación de vulnerabilidad de la hija del denunciante.

La misma modalidad había sido utilizada anteriormente contra el abogado y edil Juan Ceretta. En ese caso, también circularon publicaciones que lo señalaban como denunciado por violencia contra una niña, a partir de actuaciones judiciales promovidas por Bacigalupo, planteos que también fueron desestimados. Por este motivo el edil denunció ante la Justicia a su colega, causa que aún está bajo investigación.

Los antecedentes judiciales de Bacigalupo

La trayectoria judicial de Fabrizio Bacigalupo incluye varias condenas por delitos vinculados con publicaciones en redes sociales. En julio de 2021, fue condenado a nueve meses de prisión en régimen de libertad a prueba por un delito continuado de difamación contra el asesor en tecnologías de la información Enrique Amestoy. La condena fue resultado de un acuerdo abreviado en el que Bacigalupo admitió su responsabilidad.

En diciembre de ese mismo año fue formalizado por reiterados delitos de incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas y difamación, tras una denuncia presentada por 16 mujeres con exposición pública, entre las que había legisladoras, periodistas, abogadas y referentes de distintos ámbitos.

La Justicia dispuso entonces su arresto domiciliario total mientras continuaba la investigación, pero un año más tarde, en diciembre de 2022, fue condenado por reiterados delitos de incitación al odio, desprecio y difamación en redes sociales contra el colectivo denunciante. Se le impuso una pena de seis meses de prisión, que se dio por cumplida por el tiempo que había permanecido en arresto domiciliario.

Sin embargo, el usuario reinició en su práctica y de cara a la campaña electoral de 2024 abrió un nuevo perfil, esta vez bajo el nombre “El Informante”. Esta cuenta fue bloqueada en reiteradas ocasiones por X debido a agresiones contra otros usuarios y divulgar desinformación, lo que no impidió que acusara a la plataforma de “censura”.