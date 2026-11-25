A poco de las elecciones anticipadas, circulan contenidos falsos y engañosos que cuestionan la transparencia del proceso, atribuyen irregularidades al gobierno y utilizan imágenes y videos generados con IA.

La campaña electoral española de cara a las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre está atravesada por una serie de desinformaciones que apuntan tanto a los candidatos como a la legitimidad del proceso electoral. Las publicaciones que circulan en redes sociales diseminan acusaciones de fraude, interpretaciones engañosas de datos oficiales y contenidos fabricados con inteligencia artificial (IA).

Uno de los fenómenos que genera preocupación es la difusión de narrativas sobre un supuesto “pucherazo”, término utilizado en España para referirse a una presunta manipulación electoral, y que buscan instalar sospechas sobre el voto por correo, el censo, el recuento de sufragios y la participación de los españoles residentes en el extranjero.

Un análisis publicado por el portal de factchecking Newtral identificó 1.184 videos relacionados con el proceso electoral en Tiktok, publicados entre el 2 de octubre y el 22 de noviembre. De ese total, 251 difundían la idea de que las elecciones estarían corrompidas, aproximadamente uno de cada cinco videos analizados. Los contenidos procedían de 195 cuentas y concentraban el 8% de las visualizaciones de la muestra.

Según el análisis, se registraron dos olas distintas de difusión. Una primera después del anuncio del adelanto electoral, en octubre, y otra durante la campaña de noviembre. En la última semana completa analizada se publicaron 109 videos que promovían el relato del fraude, el 43% del total identificado. Aunque los contenidos fueron publicados por numerosas cuentas, su alcance estuvo concentrado, ya que diez de ellas acumularon el 75,4% de las visualizaciones.

Videos e imágenes falsas para representar a los votantes

Otra de las estrategias identificadas durante la campaña consiste en fabricar situaciones que aparentan documentar opiniones de ciudadanos o acciones de los partidos políticos. En particular, Newtral verificó dos contenidos generados con IA que buscan construir determinadas representaciones del electorado socialista.

El primero es un video en el que una mujer aparece siendo entrevistada en la calle por un supuesto periodista del canal de televisión laSexta. Ante la consulta sobre el último acto de campaña del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la mujer responde que es socialista, pero que votará en blanco porque considera que el partido “se está riendo de todos”.

Sin embargo, las imágenes fueron generadas con IA. Una búsqueda inversa permitió encontrar la publicación original, difundida el 13 de noviembre en la cuenta de Instagram Jaranor Films, que identifica el contenido como creado mediante IA. El perfil también publica otros videos sintéticos con supuestas declaraciones de ciudadanos sobre las elecciones.

Este fenómeno es similar al ocurrido en la última campaña electoral de Brasil, período en el que circularon decenas de videos de supuestos votantes generados por IA. Las imágenes buscaban recrear estereotipos de votantes en el que se ridiculizaba a aquellos afines al izquierdista Partido de los Trabajadores.

El segundo contenido es una fotografía que muestra supuestos carteles electorales del PSOE colocados en la vía pública. En ellos aparece una mujer con velo islámico, sonriente y con el pulgar hacia arriba, junto al lema “la fuerza de la gente” y la consigna “vota PSOE”.

La imagen también es falsa ya que en los carteles oficiales del partido se muestra en realidad una fotografía de Pedro Sánchez y no la imagen de la mujer que aparece en las publicaciones virales. Además, el contenido falso presenta los errores característicos de los contenidos sintéticos, como letras deformadas o que se superponen. Newtral también identificó que la mujer de la fotografía es la misma que aparece en un video humorístico difundido desde 2019, cuyo audio fue reutilizado junto con la imagen manipulada.

El uso de la IA en las cuentas oficiales de los partidos

La utilización de imágenes sintéticas no se limita a cuentas anónimas o creadores de contenido, sino que también aparece en publicaciones de los propios partidos políticos.

El Partido Popular (PP) difundió desde su cuenta oficial en X un video de Pedro Sánchez modificado mediante IA.

En el material original, el presidente del gobierno y candidato del PSOE aparece con una camiseta de la selección española de fútbol y afirma que se pondría la camiseta de cualquier jugador o jugadora del combinado nacional, como expresión de la diversidad del país.

En la versión difundida por el PP, la camiseta fue sustituida por una de la selección de Marruecos, con el número 10 y una inscripción en árabe. También se modificó el discurso de Sánchez para que pareciera que decía que se pondría la camiseta del equipo marroquí.

Si bien el montaje fue presentado por el partido como una forma de ridiculizar al candidato socialista y desde la campaña se aclara el uso de IA, rápidamente la pieza fue sacada de contexto por usuarios anónimos de redes sociales lo que llevó a que otros tantos lo tomaran como verdadero.

Las acusaciones de fraude electoral

También circulan afirmaciones engañosas que utilizan datos oficiales, decisiones administrativas y episodios reales para construir sospechas sobre una supuesta manipulación del resultado electoral. El portal argentino Chequeado identificó varias de estas narrativas, que incluso trascendieron las fronteras españolas y llegaron a circular en la región. Esto es relevante ya que, tanto en Argentina como Uruguay, son miles los ciudadanos habilitados a ejercer el derecho al voto consular por ser descendientes de españoles.

Uno de los principales focos de desinformación es la denominada “ley de nietos”, que permite a descendientes de españoles acceder a la nacionalidad. En redes sociales se difundió que las nacionalizaciones habían aumentado más de un 35% en un solo mes como consecuencia de una supuesta aceleración del proceso por parte del gobierno de Sánchez para conseguir nuevos votantes.

Sin embargo, la afirmación es falsa. Los datos utilizados para sostenerla corresponden al Censo Electoral de Residentes Ausentes, que registra a los españoles que viven en el extranjero y tienen derecho a votar. Por lo tanto, su crecimiento no puede atribuirse exclusivamente a las personas que obtuvieron la nacionalidad mediante la ley de nietos. Además, el incremento de ese registro no demuestra que el gobierno haya acelerado las nacionalizaciones con fines electorales.

La cuestión tiene un antecedente judicial, debido a que, en octubre, el Tribunal Supremo español confirmó la suspensión del derecho a voto para miles de personas que habían obtenido la nacionalidad mediante el mecanismo de presunción de exilio de sus familiares, sin presentar la documentación que acreditara esa condición.

Otro de los argumentos que circuló en redes sociales fue que Sánchez había impulsado la nacionalización de inmigrantes para garantizarse votos. Esta afirmación fue sostenida por nada menos que el presidente argentino, Javier Milei, durante una entrevista televisiva en la que aseguró que el mandatario español utilizaba a los inmigrantes para nacionalizarlos y conseguir su apoyo electoral.

A la par de esta narrativa, las llamadas “tarjetas censales” también fueron utilizadas para alimentar las sospechas de fraude. En España, la Oficina del Censo Electoral envía estos documentos a los ciudadanos para informarles sobre sus datos y el lugar donde deben votar. En redes sociales se difundieron publicaciones que advertían sobre supuestas irregularidades en su distribución, entre ellas la recepción de tarjetas correspondientes a personas fallecidas.

Pero recibir una tarjeta censal a nombre de una persona fallecida no significa que alguien pueda votar en su lugar, ya que el documento tiene carácter informativo y no habilita por sí mismo para sufragar. Para votar presencialmente es obligatorio acreditar la identidad mediante el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir. En el caso del voto por correo también existen instancias de identificación al solicitar y entregar la documentación electoral.