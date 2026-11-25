Creado en 1947 como un mecanismo de defensa colectiva frente a agresiones externas, el TIAR volvió al centro de la discusión después de que 14 países propusieran su activación en la OEA. Uruguay y Brasil votaron en contra.

El 20 de noviembre, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó, por 14 votos a favor, dos en contra y una abstención, convocar al Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para examinar posibles acciones conjuntas frente al crimen organizado transnacional. Uruguay y Brasil votaron en contra, mientras que Bahamas se abstuvo. La negativa uruguaya provocó críticas por parte de la oposición y derivó en que el ministro de Interior, Carlos Negro, fuera convocado al Parlamento.

La iniciativa, impulsada por Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago, considera que las actividades de organizaciones criminales vinculadas al tráfico internacional de drogas y al terrorismo, así como sus repercusiones transfronterizas, pueden poner en peligro la paz del continente.

La resolución establece que los ministros de Relaciones Exteriores de los países integrantes del tratado deberán reunirse dentro de los 75 días siguientes para examinar eventuales medidas diplomáticas, jurídicas u otras que no impliquen el uso de la fuerza armada. La convocatoria, sin embargo, no supone que esas medidas ya hayan sido acordadas ni anticipa cuáles podrían adoptarse.

El TIAR, también conocido como Tratado de Río, fue firmado el 2 de setiembre de 1947 en Río de Janeiro, durante la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente. Se creó antes de la fundación de la OEA, que tuvo lugar en 1948, y posteriormente quedó incorporado al sistema interamericano.

En conversación con la diaria Verifica, el doctor en Ciencia Política y especialista en defensa Julián González Guyer explicó que el acuerdo surgió en un contexto geopolítico muy diferente al actual. Su propósito era establecer un compromiso de defensa recíproca. “El sentido del TIAR es un acuerdo de defensa mutua pensado para el caso de que alguno de los países de la región sea invadido por una potencia extrahemisférica, pensado para la Unión Soviética en el contexto de la Guerra Fría”, resumió.

El tratado estableció como principio central que un ataque armado contra un Estado americano sería considerado un ataque contra todos los Estados que integran el acuerdo. De esa manera, los países firmantes asumieron un compromiso de asistencia recíproca frente a una agresión externa. Esta lógica guarda similitudes con la que posteriormente adoptaría la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), creada en 1949, con su principio de defensa colectiva.

No obstante, el tratado no fue concebido como un mecanismo de activación automática. Su funcionamiento requiere una instancia de consulta entre los Estados, en el marco de los órganos del sistema interamericano. Esto tampoco significa que todos los países deban enviar automáticamente sus fuerzas militares ante una situación de conflicto, sino que prevé un procedimiento para acordar medidas colectivas y establece expresamente que ningún Estado puede ser obligado a emplear la fuerza armada sin su consentimiento.

¿Cuándo se puede activar y qué mecanismos habilita?

Uno de los aspectos centrales para entender la discusión actual está en los artículos 3 y 6 del tratado, que establecen dos escenarios diferentes para convocar a los países integrantes.

El primero refiere a un ataque armado contra un Estado americano. En ese caso, se activa el principio de defensa colectiva, en el que los demás países deben ayudar a hacer frente a la agresión y el Órgano de Consulta debe reunirse para acordar las medidas correspondientes.

El segundo escenario, contemplado en el artículo 6, tiene un alcance más amplio. Establece que el Órgano de Consulta podrá reunirse cuando la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de un Estado se vean afectadas por una agresión que no constituya un ataque armado, por un conflicto dentro o fuera del continente o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América.

Es precisamente este último artículo el que invocaron los países que promovieron la convocatoria actual. Su argumento es que las actividades de las organizaciones criminales transnacionales, por sus efectos sobre la gobernabilidad, la soberanía y la seguridad de los Estados, pueden constituir una “amenaza para la paz hemisférica”.

La interpretación no es compartida por todos los integrantes del tratado. Para Uruguay y Brasil, unos de los pocos países de la región bajo gobiernos progresistas, el hecho de que el crimen organizado tenga efectos transfronterizos no significa que corresponda tratarlo como una amenaza de defensa colectiva. México, por su parte, expresó su rechazo y protesta ante la votación a través de su canciller y señaló que no comparte el uso del término narcoterrorismo, pero no tuvo participación en la votación dado que salió de dicho tratado en 1992.

El artículo 8 enumera las medidas que puede acordar el Órgano de Consulta, entre las que se encuentran el retiro de jefes de misiones diplomáticas, la ruptura de relaciones diplomáticas o consulares, la interrupción parcial o total de relaciones económicas y de comunicaciones, así como el empleo de la fuerza armada.

Por su parte, el artículo 20 dispone que las decisiones que impliquen la aplicación de las medidas del artículo 8 son obligatorias para los Estados parte, aunque con una excepción expresa, ya que ningún país puede ser obligado a utilizar la fuerza armada sin su consentimiento.

Sin embargo, hay una diferencia jurídica y política entre reconocer que el crimen organizado representa un problema de seguridad regional y considerar que debe abordarse mediante un tratado de defensa colectiva, iniciativa que para González Guyer “no tiene ni pies ni cabeza”.

El especialista advierte que extender la aplicación del TIAR a este fenómeno puede habilitar interpretaciones que excedan los límites de la cooperación internacional contra el delito. “Si activan el TIAR por el narcoterrorismo es como dar una carta blanca a Estados Unidos”, afirmó, y señaló que la iniciativa debe leerse también dentro del contexto de la política de seguridad del gobierno de Donald Trump.

Dentro de este marco, González Guyer mencionó la propuesta de conformar una alianza contra los cárteles y recordó la creación de fuerzas de tareas y las operaciones vinculadas a esa estrategia en Ecuador como parte de ese escenario.

De República Dominicana a Malvinas: los antecedentes del TIAR

La utilización del tratado ha estado marcada por controversias desde su creación. Un antecedente fue el episodio de República Dominicana, en 1965, durante la crisis política que siguió al derrocamiento del presidente Juan Bosch.

En abril de ese año se produjo un levantamiento que buscaba restituir el orden constitucional y el regreso de Bosch. Estados Unidos intervino militarmente y luego la OEA impulsó la conformación de una Fuerza Interamericana de Paz, con participación de tropas estadounidenses y brasileñas, entre otras.

El hecho estuvo atravesado por la discusión sobre la intervención en los asuntos internos de un Estado y por el argumento de que la expansión del comunismo constituía una amenaza para la seguridad regional. “Ahí jugaron con el asunto de la subversión, el enemigo interno, en el que el comunismo se podía infiltrar y actuar por interpósita persona”, señaló González Guyer.

Otro episodio decisivo ocurrió durante la guerra de las Malvinas, en 1982, cuando Argentina invocó el TIAR para reclamar la asistencia de los demás países americanos frente a la intervención militar británica. Sin embargo, Estados Unidos respaldó al Reino Unido y no acompañó la posición argentina.

Para González Guyer, aquel episodio dejó expuestas las limitaciones del acuerdo, la distancia entre sus principios formales y las relaciones de poder que operan en el continente. “Obviamente no tuvo suerte [Argentina], porque Estados Unidos no acompañó. Ahí es donde, generalmente, se habla de que murió el TIAR. Fue muy grueso lo que pasó”, afirmó, y agregó que “la letra del TIAR dice una cosa, pero después se hace lo que mande el más fuerte”.

Uruguay y una tradición de política exterior

La oposición uruguaya a la convocatoria actual no es una novedad y tiene antecedentes recientes. En setiembre de 2019, durante el gobierno de Tabaré Vázquez, Uruguay denunció el TIAR en el contexto de la crisis venezolana y de los intentos de utilizar el tratado para aumentar la presión internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro.

La decisión se produjo luego de que un grupo de países promoviera la convocatoria del mecanismo de defensa colectiva en el marco de la estrategia internacional impulsada por el entonces presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó.

Sin embargo, en marzo de 2020, durante la administración de Luis Lacalle Pou, el entonces canciller Ernesto Talvi comunicó a la OEA que Uruguay retiraba la denuncia antes de que se cumpliera el plazo de dos años previsto en el tratado y, de esa manera, el país permaneció como integrante del TIAR.

La licenciada en Relaciones Internacionales y magíster en Ciencia Política Florencia Salgueiro considera que la posición uruguaya responde a una tradición diplomática que atraviesa distintos gobiernos y que está vinculada con las características de un país menor dentro del sistema internacional. “Uruguay es un país que tiene una fuerte tradición multilateral y de juridicismo, que tiene que ver con que es un Estado pequeño, al que le importan mucho las normas y los organismos internacionales”, explicó.

A su entender, esa tradición también implica una preocupación particular frente a la posibilidad de que las potencias utilicen los instrumentos jurídicos internacionales para alcanzar objetivos que exceden aquellos para los que fueron creados. “Algo que obviamente le preocupa mucho a Uruguay históricamente es cuando los países más poderosos se aprovechan de las normas y abusan de ellas para fines espurios”, señaló.

Salgueiro vinculó directamente la decisión de 2019 con el rechazo actual, ya que, en ambos casos, Uruguay identificó un intento de extender la interpretación del tratado hacia situaciones que no corresponden a su finalidad original. “Cuando Uruguay vio lo que se estaba planteando, decidió que eso es un uso de las normas que es inadecuado porque no es para ese tipo de eventos que el TIAR está pensado”, afirmó.

La especialista entiende que el acuerdo fue concebido para responder a amenazas a la paz regional y no para intervenir en asuntos internos de los Estados. Por eso, considera que la discusión actual vuelve a plantear un problema de interpretación jurídica de hasta dónde puede darse el “estiramiento conceptual” de una norma sin alterar su sentido original.

En ese marco, Salgueiro advierte que la posición uruguaya también tiene componentes políticos e ideológicos, e identifica una tradición del Frente Amplio de “no confiar” en las políticas intervencionistas de Estados Unidos, aunque considera que el cuestionamiento al abuso de las normas internacionales “no es exclusivo” de ese partido.