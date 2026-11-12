Tiktok bajo la lupa: una investigación documentó cómo la plataforma facilita la circulación de material de abuso sexual infantil

Maldita.es identificó más de 1.100 videos explícitos que acumulan millones de visualizaciones, transmisiones en vivo con menores y miles de perfiles vinculados a estas prácticas.

Una investigación de la organización española de verificación Maldita.es documentó la circulación de material explícito de abuso sexual infantil en Tiktok y señaló que algunas de las herramientas centrales de la plataforma, como el buscador y el algoritmo de recomendación, facilitan el acceso a estos contenidos y a las cuentas que los distribuyen. El equipo de periodistas identificó 1.183 videos de abuso sexual infantil explícito que acumularon 48 millones de visualizaciones, además de más de 26.000 perfiles vinculados a la solicitud, el intercambio y la difusión de este material.

El trabajo también documentó situaciones de acoso sexual en transmisiones en vivo protagonizadas por menores, incluso desde centros educativos, y la utilización de los regalos virtuales de Tiktok para solicitarles acciones sexualizadas a cambio de compensaciones económicas.

La investigación puso a prueba los mecanismos de moderación de la red social. De una muestra de 50 videos denunciados directamente a Tiktok, la plataforma eliminó cinco, el 10%, y bloqueó otros 13 únicamente para usuarios de España.

El buscador y el algoritmo como vías de acceso

Maldita.es comprobó que determinadas combinaciones de términos permitían localizar publicaciones con menores sexualizados y perfiles relacionados con el intercambio de material de abuso sexual infantil. Mediante expresiones que deberían activar mecanismos de prevención, era posible acceder a resultados con imágenes sexualizadas de niños. Una comparación entre el comportamiento del buscador con el de Instagram arrojó que, mientras Tiktok mostraba contenidos, la otra plataforma advertía que el abuso sexual infantil es ilegal y que su consumo puede conllevar penas de prisión.

El algoritmo de recomendación también ocupó un lugar central en las pruebas. Los investigadores crearon una cuenta y observaron cómo cambiaba el contenido que recibían a medida que interactuaban con determinadas publicaciones y perfiles. Según documentó el medio español, el sistema comenzó a recomendarles de forma reiterada cuentas que ofrecían material de abuso sexual infantil, sugerirles que las siguieran y mostrarles transmisiones en directo protagonizadas por menores. En una de las pruebas, la organización registró que Tiktok mostró videos con material de abuso sexual infantil en 17 de 20 inicios de sesión. También recibió notificaciones sobre transmisiones en vivo de cuentas que no seguía y que pertenecían a niñas y adolescentes.

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El algoritmo no se limita a mostrar publicaciones aisladas, y también puede conectar a quienes buscan este material con quienes lo ofrecen, mediante recomendaciones de perfiles, comentarios y mensajes privados. Además, identificaron redes de cuentas que utilizaban los comentarios públicos para solicitar, ofrecer e intercambiar material. En total, se identificaron 12.068 comentarios en español procedentes de 7.725 cuentas distintas. La organización señaló que esos registros constituían solamente una parte del fenómeno, dado que existían comunidades similares en otros idiomas.

Entre los grupos identificados aparece el denominado “Team 94” o “Mattlovers”, una comunidad de alrededor de 2.000 usuarios que utilizaban Tiktok para buscar y compartir material de abuso sexual infantil. El nombre hace referencia a Matthew Estes, un ciudadano estadounidense condenado a 60 años de prisión por abusar sexualmente de un bebé, grabar los hechos y distribuir las imágenes. Según Maldita.es, algunos integrantes de esa comunidad utilizaban la plataforma para ofrecer material y derivar a otros servicios de mensajería.

El acoso sexual también llega a las escuelas

Otro fenómeno identificado fue la presencia de niñas y adolescentes en transmisiones en vivo de Tiktok y el acoso sexual que reciben de los espectadores. En 78 transmisiones realizadas desde 73 cuentas de menores de edad en 13 países, se encontraron más de 1.900 comentarios sexualmente explícitos o vinculados a la compraventa de material de abuso sexual infantil. Los directos fueron rastreados hasta su origen en Europa y América Latina, y los comentarios analizados estaban escritos en 26 idiomas.

En una muestra de 50 transmisiones realizadas durante apenas seis días de octubre, los periodistas recopilaron más de 20.600 comentarios. Más de 1.900 contenían mensajes sexualmente explícitos dirigidos a las menores o referencias al intercambio de material de abuso sexual infantil. Entre los comentarios, las niñas recibían solicitudes para que mostraran partes de sus cuerpos, realizaran movimientos sexualizados o se comunicaran directamente con los espectadores. En 839 comentarios se les pidió que mostraran los pies y en otros 43 que sacaran la lengua.

La situación también se reprodujo en centros educativos, de acuerdo al análisis de 13 transmisiones realizadas desde centros escolares de España, Francia, Croacia y Kazajistán. Diez de ellas se habían emitido desde instituciones educativas españolas. En nueve de esos directos, que duraban en promedio algo más de media hora, se recopilaron más de 3.000 comentarios, de los cuales 335 eran mensajes sexualmente explícitos dirigidos a las adolescentes. Los mensajes incluían propuestas sexuales, insultos y pedidos de exhibición corporal. En algunos casos, los espectadores ofrecían regalos virtuales a cambio de que las menores realizaran determinadas acciones.

Asimismo, la función de “directos compartidos” de la plataforma permitía incorporar a hombres adultos a transmisiones de adolescentes. En tres emisiones desde institutos españoles, las menores habían agregado a hombres adultos para que participaran. En dos de ellas, los usuarios incorporados eran hombres semidesnudos que conversaron con las adolescentes. La situación contradice, en teoría, las propias reglas de Tiktok, que prohíben que los menores de 18 años realicen transmisiones en vivo. La plataforma también establece una edad mínima de 13 años para crear una cuenta.

No obstante, Tiktok permite que los espectadores compren monedas virtuales con dinero real y las utilicen para enviar regalos animados a quienes transmiten en directo. Entre los mensajes registrados por Maldita.es aparecen pedidos de mostrar partes del cuerpo o realizar determinados movimientos a cambio de recibir emojis. Para enviar una galaxia, por ejemplo, un usuario debe comprar 1.000 monedas virtuales, cuyo costo ronda los 11 euros. La plataforma retiene una parte del dinero generado por los regalos, mientras que el creador de la transmisión recibe otra parte bajo determinadas condiciones.

Los periodistas contabilizaron manualmente los regalos recibidos en cinco transmisiones realizadas en España, Polonia, Alemania y Francia. En total, las menores recibieron más de 1.000 regalos, equivalentes a 13.077 monedas virtuales, por las que los espectadores habían gastado aproximadamente 143,85 euros.

Maldita.es consignó que Tiktok no ofrece información transparente sobre el porcentaje de los ingresos que retiene. Sin embargo, la organización documentó que la compañía obtiene beneficios de las interacciones en las que espectadores realizan pedidos sexualizados a menores a cambio de regalos. Esto también contradice las condiciones de la plataforma, que establecen que las transmisiones protagonizadas por menores no son aptas para la monetización y solamente los mayores de 18 años pueden acceder al programa de recompensas.

La investigación advierte, además, que estas transmisiones pueden ser grabadas y difundidas sin consentimiento, una práctica conocida como “capping”. Las imágenes también pueden utilizarse posteriormente para extorsionar a las menores y exigirles que realicen nuevas acciones, una modalidad de violencia digital conocida como “sextorsión”.

Una prueba sobre los mecanismos de moderación

La investigación también puso a prueba la capacidad de Tiktok para responder a las denuncias de contenidos ilegales. Para ello, los periodistas seleccionaron 50 videos de los más de 1.100 que habían localizado y los reportaron mediante los canales oficiales de la plataforma. El resultado fue que Tiktok eliminó cinco publicaciones y bloqueó otras 13 exclusivamente para usuarios de España. Los videos denunciados acumulaban 8,8 millones de visualizaciones y más de 148.000 “me gusta”.

En otra evaluación, el medio señaló que, al 15 de octubre, 136 de las 231 cuentas examinadas, el 59% del total, continuaban activas. En una actualización posterior, indicaron que el 47% de los perfiles que habían publicado contenidos retirados o bloqueados tras sus notificaciones seguían activos.

El Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea (DSA, por sus siglas en inglés), que establece obligaciones específicas para las plataformas en línea de gran tamaño, define en su artículo 35 que estas empresas deben adoptar medidas razonables, proporcionadas y eficaces para mitigar los riesgos sistémicos derivados del funcionamiento y uso de sus servicios. Entre ellos se encuentran la difusión de contenidos ilícitos y los efectos negativos sobre la protección de los menores.

La investigación identifica 11 tipos de medidas que pueden contribuir a reducir esos riesgos y sostiene que, en Tiktok, las principales funcionalidades analizadas operaron en sentido contrario. Entre los aspectos cuestionados aparecen el diseño de la plataforma, los mecanismos de búsqueda, los sistemas de recomendación, la moderación de contenidos, la publicidad y la cooperación con organizaciones especializadas en la detección de material ilegal.

La organización también señaló que encontró anuncios de marcas conocidas antes y después de contenidos de abuso sexual infantil, así como videos etiquetados como “colaboraciones pagadas” que contenían material sexualizado de menores.

Otro elemento señalado es que más del 14% de los 26.000 perfiles identificados incluían en sus biografías, videos o comentarios invitaciones a establecer contacto en otras plataformas, como Telegram.

La Fiscalía española abrió una investigación

La publicación de los hallazgos tuvo repercusiones institucionales en España. Este miércoles, la Fiscalía General del Estado anunció la apertura de una investigación sobre posibles delitos relacionados con la elaboración y difusión de contenidos de abuso sexual infantil y corrupción de menores que pudieran haberse cometido en Tiktok. La decisión se produjo después de que representantes de Maldita.es comparecieran ante la Fiscalía para ratificar la denuncia y entregar las pruebas recopiladas.

Según informó la propia Fiscalía, la denuncia refiere a actividades de publicación, difusión y venta de material de abuso sexual infantil, así como a la recomendación de contenidos de esa naturaleza y la difusión en directo de imágenes de menores a cambio de compensaciones económicas. La organización entregó un terabyte de información recopilada durante la investigación, que incluye registros de publicaciones, perfiles y las respuestas de Tiktok ante las denuncias.

También intervino la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que solicitó los enlaces a los contenidos denunciados y requirió a la plataforma información sobre las medidas adoptadas para retirarlos. El organismo anunció que, una vez analizada la información, ordenará el bloqueo de aquellos enlaces y contenidos que supongan un tratamiento ilícito de datos de menores.

El Ministerio de Juventud e Infancia español reclamó a la AEPD la suspensión cautelar de Tiktok en el país, mientras que la ministra Sira Rego planteó la posibilidad de adoptar esa medida ante la gravedad de los hechos. En respuesta, la plataforma cuestionó públicamente que Maldita.es no le hubiera entregado la totalidad de los hallazgos de su investigación previo a su publicación, bajo el argumento de que la falta de esa información dificultaba localizar y eliminar los contenidos y colaborar con las fuerzas de seguridad. El medio respondió que había utilizado los mecanismos oficiales de denuncia disponibles para cualquier usuario y que no podía distribuir por correo electrónico videos de abuso sexual infantil ni enlaces que facilitaran el acceso a ese material.