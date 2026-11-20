La sexta entrega de Grand Theft Auto, una de las franquicias más exitosas de la historia de los videojuegos, se lanzó este 19 de noviembre, después de 13 años de espera.

Un videojuego en el que se puede robar un automóvil, escapar de la Policía, participar en un asalto, recorrer una ciudad ficticia, escuchar la radio mientras se conduce o simplemente pasear por sus calles es, a grandes rasgos, la propuesta de Grand Theft Auto (GTA), una de las franquicias más populares de la industria de los videojuegos y protagonista de uno de los lanzamientos más esperados de los últimos años. A la medianoche del 19 de noviembre llegó al mercado GTA VI, la nueva entrega de una saga que llevaba 13 años sin estrenar un título principal.

Grand Theft Auto, cuya traducción aproximada es “gran robo de automóviles”, es una serie de videojuegos de acción y aventura desarrollada por Rockstar Games, un estudio escocés de Dundee que hoy pertenece a la compañía Take-Two Interactive y tiene oficinas en su ciudad de origen y en Edimburgo y en Estados Unidos. La primera entrega apareció en 1997 y, desde entonces, la franquicia fue evolucionando tanto en sus posibilidades técnicas como en la complejidad de sus historias. Su característica principal es que ofrece mundos abiertos, con escenarios virtuales de grandes dimensiones en los que los jugadores pueden desplazarse libremente, interactuar con personajes, conducir vehículos y desarrollar numerosas actividades.

A diferencia de otros videojuegos en los que el usuario debe seguir un recorrido predeterminado para avanzar, GTA combina una historia central con una amplia variedad de posibilidades. El jugador puede completar misiones, participar en persecuciones, cometer robos, comprar propiedades, practicar deportes, explorar la ciudad o simplemente recorrerla sin un objetivo específico.

Esta saga se caracteriza por presentar historias protagonizadas por personajes vinculados al mundo del crimen, con misiones que incluyen robos, enfrentamientos entre organizaciones delictivas, corrupción, tráfico de drogas y conflictos con las fuerzas policiales.

Sin embargo, una de sus particularidades es la construcción de universos ficticios que reproducen aspectos de la sociedad estadounidense, con la imitación de grandes ciudades, como Miami, Los Ángeles o Nueva York, y sus desigualdades hasta sus medios de comunicación, su cultura del consumo y sus tensiones políticas.

De los primeros juegos al fenómeno mundial

A lo largo de sus casi tres décadas de historia, GTA pasó de ser un videojuego de acción con gráficos bidimensionales a convertirse en una de las producciones más ambiciosas de la industria. Uno de los grandes saltos llegó con GTA III, lanzado en 2001, la primera versión con un entorno tridimensional que permitió recorrer libremente una ciudad desde una perspectiva que acercaba al jugador a la acción. El título fue considerado un punto de quiebre para el desarrollo posterior de los videojuegos de mundo abierto.

En 2002 llegó GTA Vice City, ambientado en una ciudad ficticia inspirada en Miami durante la década de 1980. Dos años después se publicó GTA San Andreas, que amplió considerablemente las dimensiones del escenario, al replicar las ciudades de Las Vegas, Los Ángeles y San Francisco, así como amplió las posibilidades de interacción.

El gran éxito comercial llegó con GTA V, lanzado en setiembre de 2013. El juego introdujo tres protagonistas, con historias que se entrecruzan y pueden ser controladas alternativamente por el jugador. Su popularidad fue acompañada por el desarrollo de GTA Online, una modalidad que permite jugar en línea con otras personas, construir personajes, adquirir propiedades, participar en carreras y organizar operaciones criminales colectivas.

Según los informes financieros de Take-Two Interactive presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos SEC, la franquicia Grand Theft Auto había superado los 475 millones de unidades vendidas en todo el mundo en 2026. De ese total, más de 230 millones corresponden a GTA V, que se mantiene entre los videojuegos más vendidos de la historia.

Si bien la nueva entrega representa el regreso de la saga principal después de 13 años, durante ese período GTA V continuó vendiéndose y recibiendo actualizaciones, mientras que la comunidad de jugadores esperaba novedades sobre una continuación. El segundo tráiler de GTA VI, presentado en mayo de 2025, acumuló más de 475 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas, según informó The Hollywood Reporter.

GTA VI está ambientado en el estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida, y recupera Vice City, una ciudad que ya había sido escenario en ediciones anteriores. Su universo incluye playas, zonas urbanas, espacios rurales y diferentes ambientes que buscan reproducir la diversidad del sur estadounidense.

La historia tiene como protagonistas a Jason Duval y Lucía Caminos, una pareja que queda involucrada en una conspiración criminal después de que un golpe aparentemente sencillo sale mal. La presencia de Lucia como protagonista constituye una novedad para la saga principal, que históricamente estuvo centrada en personajes masculinos.

Una industria que mueve millones

La producción de GTA VI también marca un récord por su dimensión económica. Aunque Rockstar Games no divulgó oficialmente el presupuesto definitivo, distintas estimaciones de medios especializados sitúan el costo de desarrollo y marketing en cifras que podrían superar los 1.000 millones de dólares. De confirmarse, se convertiría en el producto cultural más caro realizado hasta el momento, por encima de grandes producciones cinematográficas y televisivas. La magnitud de la inversión refleja la escala que alcanzó la industria de los videojuegos, que compite con el cine y las plataformas de streaming tanto en audiencia como en capacidad de generar ingresos.

La estrategia comercial de la compañía se basa en desarrollar títulos que mantengan su vigencia durante años, mediante nuevas entregas, contenidos adicionales, monedas virtuales y compras dentro de los juegos. GTA Online es uno de los ejemplos más claros de ese modelo, ya que mantiene activa una comunidad de jugadores más de una década después de su último lanzamiento.

Es tal la expectativa por el lanzamiento del nuevo juego, que su repercusión dio lugar a la expresión “GTA flu” o “gripe GTA”, utilizada en tono humorístico para describir la posibilidad de que trabajadores comuniquen que están enfermos o soliciten licencias médicas para dedicar el día a jugar.

Una encuesta a 1.530 trabajadores estadounidenses a tiempo completo encontró que el 18% tenía previsto tomarse el día libre para jugar GTA VI. El porcentaje ascendía al 32% entre los trabajadores de la generación Z y al 27% entre los millennials. Además, los registros de la plataforma, que incluyen más de 3,4 millones de empleados, mostraron que las solicitudes de licencias para el 19 de noviembre eran un 13% superiores a las de días equivalentes de años anteriores.

Otra encuesta a 2.024 adultos estadounidenses, de los cuales 1.154 se identificaron como jugadores, encontró que el 8% de estos últimos planeaba tomarse vacaciones o modificar sus horarios laborales para jugar. La publicación señala que ese resultado equivale a unos 12,5 millones de personas en Estados Unidos, incluyendo cambios en los horarios de estudio y trabajo.