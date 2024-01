El Ministerio de Ambiente (MA) amplió la multa a UPM 2 de 1.000 UR (unidades reajustables), alrededor de 40.000 dólares, a 4.500 UR, lo que equivale a 182.000 dólares, por el derrame de un millón de litros de soda cáustica a un curso de agua, que afectó el ecosistema del arroyo Sauce y del río Negro. Esto resultó en que el ministerio le aplicara una sanción económica. El derrame fue en agosto y en octubre el MA aplicó la multa original, pero, según informó Subrayado y confirmó la diaria, el monto finalmente se multiplicó.

La cartera había informado a la Comisión de Ambiente del Senado en diciembre que estaba evaluando subir el valor de la multa. En su momento, el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, dijo que no se trataba solamente de la multa, sino también de “corregir las imperfecciones o las situaciones que no habían andado correctamente, para que, en definitiva, no se produzcan más incidentes”.

La resolución del ministerio, a la que tuvo acceso la diaria, indica que, según un informe del Área Evaluación de Impacto Ambiental del 18 de setiembre de 2023, “hubo una afectación al ecosistema del arroyo Sauce y, en menor medida, sobre la calidad de agua del río Negro y el ecosistema en la desembocadura del primero, producto del elevado pH de las aguas como consecuencia del derrame”.

Señalan que las prácticas desarrolladas por UPM “en relación al manejo del efluente derivado hacia la pileta de control, una vez que se había detectado la presencia de hidróxido de sodio, constituye un incumplimiento de los compromisos de gestión provistos en el Plan de Gestión Ambiental de Operación”.

“Se incumplió el referido plan, al realizar en forma inadecuada la comunicación externa del incidente y el control operacional de los valores reportados por el conductivímetro y el sensor de nivel en la pileta de control”, afirma la cartera.

Cuando el ministerio compareció ante la comisión del Senado, en diálogo con la diaria la senadora frenteamplista Amanda Della Ventura dijo que valoraba positivamente que se evaluara aumentar la multa por las “grandes ganancias” de la empresa, pero que aun así “ameritaría todavía más”.

Con respecto al valor, Amarilla había señalado que la sanción estaba vinculada a la protección del ambiente y cómo se había afectado, y no con el tamaño económico de la empresa.

Según consta en la resolución, UPM deberá pagar la multa de 182.000 dólares en un plazo de diez días hábiles que se cuentan a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la resolución.