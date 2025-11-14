El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial para este fin de semana. El pronóstico prevé que la combinación de una masa de aire cálida, húmeda e inestable y el pasaje de un sistema frontal producirá la formación de tormentas fuertes y severas.

Este viernes será una jornada calurosa, hacia la tarde habrá mayor nubosidad por la zona norte del país.

Para el sábado también se prevé temperaturas cálidas con máximas por encima de los 30°C, con el ingreso de una masa de aire húmeda e inestable, que será propicia para la formación de tormentas fuertes y puntualmente severas a partir de la noche, desde el suroeste hacia el norte del río Negro.

Para el domingo se prevé que la situación se mantenga, con tormentas fuertes y puntualmente severas que afectan a todo el país.

Los fenómenos más significativos se esperan en el litoral oeste, el centro-sur y el este. En zonas de tormenta podrá haber rachas de viento muy fuertes, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y precipitaciones puntualmente abundantes.

Luego del pasaje del sistema frontal, el viento rotará e incrementará de componente sur, lo que producirá la baja de la temperatura.