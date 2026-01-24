La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), informó este viernes que luego de conocerse los resultados de análisis realizados a moluscos bivalvos (mejillones y berberechos) que se extrajeron del departamento de Rocha, se detectó la presencia de toxinas lipofílicas en estos.

De acuerdo con el comunicado de la cartera, las toxinas pueden ser riesgosas para la salud humana si se las consume, por lo tanto, la Dinara resolvió prohibir la extracción, comercialización y transporte de moluscos bivalvos que procedan de Rocha, hasta nueva disposición. Quedan excluidas de esta medida las almejas extraídas de la Barra del Chuy.

A su vez, la Dinara aclara que la medida no comprende el consumo de pescados, calamares y camarones.

Esta veda se enmarca en lo que se conoce como la marea roja, que es la proliferación de microalgas capaces de producir toxinas. De acuerdo con información del MGAP, esta floración de algas nocivas no se trata estrictamente de una marea y tampoco “tiene necesariamente que estar asociada con un cambio de color de agua”.

La mayoría de estas proliferaciones de microorganismos no provocan cambios en la coloración del agua, por lo que pasan inadvertidas ante el ojo humano, detalla la cartera. En ese sentido, resalta la necesidad de un estudio microscópico del agua para detectar la presencia de estas microalgas tóxicas, así como las de los moluscos para determinar su toxicidad.