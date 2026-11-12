Nueva planta de combustible sintético y planta fotovoltaica: proyectos vinculados al hidrógeno verde están en puesta de manifiesto

Dos iniciativas vinculadas a la producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos se encuentran en período de puesta de manifiesto, momento en el que la población puede hacer llegar sus comentarios u observaciones a los tomadores de decisiones del Ministerio de Ambiente. En concreto, se trata de la planta de metanol producido a partir de hidrógeno verde, promovida por la compañía alemana Enertrag, que pretende instalarse en Tacuarembó, y de una planta solar fotovoltaica que busca abastecer la planta de combustibles sintéticos de la chilena HIF Global, que aún se encuentra bajo estudio y pretende situarse en Paysandú. Ambos proyectos fueron categorizados como C por la cartera ambiental, que incluye aquellas “actividades, construcciones u obras, cuya ejecución pueda tener impactos ambientales negativos significativos, se encuentren o no previstas medidas de prevención o mitigación”. Con base en la normativa, además de la puesta de manifiesto, los emprendimientos deberán tener una audiencia pública antes de que las autoridades se expidan.

El proyecto de Enertrag

La planta de combustibles sintéticos de Enertrag busca ubicarse a tres kilómetros de la localidad de Tambores, en el departamento de Tacuarembó. Según el texto elaborado por el privado y disponible en la página web del Ministerio de Ambiente, pretende generar 84.000 toneladas por año de combustible con destino a exportación. El producto será transportado por vía férrea hasta el puerto de Montevideo, con una frecuencia que estiman de un tren de 18 vagones cada 3,5 días. Posteriormente, se moviliza por vía marítima a la Unión Europea cada dos meses. El hidrógeno verde tiene como principal materia prima el agua. En este sentido, el informe plantea: “El agua bruta de proceso se toma de una nueva presa, diseñada para satisfacer el 100% de la demanda incluyendo la variabilidad prevista por el cambio climático”. El embalse, según consta en el documento, tendrá 118.500 metros cúbicos. Como primera fuente de “respaldo” tendrán un “embalse existente en predio adyacente, sujeto a acuerdo con los propietarios para su aprovechamiento y gestión”, y como segunda fuente de “respaldo” tendrán un “campo de perforaciones en sector aflorante del acuífero Tacuarembó/Guaraní, 12 kilómetros al este del sitio industrial”.

En un principio, la compañía estudió tener como fuente principal el agua subterránea del acuífero Guaraní, pero, tras un fuerte rechazo popular y académico, la decisión fue modificada. En 2023, al cobrar protagonismo el emprendimiento, vecinos de Tacuarembó presentaron una acción de inconstitucionalidad contra un decreto departamental que permitía la instalación de la planta. Un año después, la herramienta jurídica fue desestimada, pero las agrupaciones continuaron movilizadas.

A su vez, una encuesta de la Universidad de la República detectó que la población de Tambores estaba interesada en conocer la iniciativa, pero no había tenido instancias de participación efectivas. Más de un 80% de los locales consideró de sumo interés cuánta agua pretende utilizar el proyecto, de dónde se va a sacar y de qué manera impactará en la disponibilidad de agua para otros usos. Asimismo, expertas alertaron que “es muy preocupante que el hidrógeno verde se haga con agua subterránea que debiera considerarse una reserva estratégica”. El Informe Ambiental Resumen, que tiene más de 232 páginas, se encuentra disponible en el Observatorio Ambiental Nacional, y en esta página la población puede dejar sus comentarios.

El proyecto de HIF Global

La planta de combustibles sintéticos impulsada por HIF Global –que modificó su ubicación este año tras los conflictos con Argentina y las advertencias locales– necesita de dos proyectos para generar hidrógeno a partir de energía renovable. Uno de ellos, que es el que está en puesta de manifiesto, se llama Lucía. Es una planta solar fotovoltaica conformada por 1.844.400 paneles, que se planea distribuir en 1.500 hectáreas en un predio ubicado a 12 kilómetros del poblado El Eucaliptus, en Paysandú. La otra iniciativa se denomina Elena, que es un parque eólico que contará con 158 aerogeneradores y que se estima que ocupará 47,5 hectáreas. El Informe Ambiental Resumen del proyecto, que tiene 87 páginas, se encuentra en el Observatorio Ambiental Nacional. En esta página también se pueden dejar observaciones dirigidas a las autoridades.