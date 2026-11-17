El aeropuerto internacional que pretende instalarse en medio de dos áreas protegidas –el Paisaje Protegido Laguna de Rocha y el Área de Manejo de Hábitats y Especies Laguna Garzón– continúa generando debate. La iniciativa es impulsada por la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica del Ministerio de Defensa Nacional y el Grupo Aeropuerto del Uruguay. En agosto, la Intendencia de Rocha comenzó el procedimiento para cambiar la categorización de los dos padrones –sus números son 69.929 y 69.930– donde se pretende instalar la infraestructura. Este paso es el primero para conseguir las autorizaciones que necesita. La comuna departamental pretendía hacerlo mediante un programa de actuación integrada (PAI) abreviado. Sin embargo, la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) entendió que la herramienta para llevar adelante estas modificaciones debe ser un PAI complementario, que implica más requisitos y estudios.

La Esteña informó hace unas semanas que el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, les confirmó que la comuna está buscando terrenos alternativos para instalar el aeropuerto en el entorno de la capital departamental. “No somos fundamentalistas de la ubicación. Soy fundamentalista del aeropuerto”, dijo el tomador de decisiones. Según consignó el medio, el jerarca acotó que la decisión es por razones logísticas. Aclaró que, desde su visión, no existen impedimentos ambientales para la instalación del aeropuerto internacional en los padrones ubicados entre las dos áreas protegidas. Consignó que están abiertos a una ubicación alternativa pero que, si no aparece otro predio, mantiene su respaldo a que el aeropuerto se construya allí. En paralelo, organizaciones consideran que la ubicación del emprendimiento es “incoherente” y presentaron un recurso ante el Ministerio de Ambiente para que reconozca como “zona adyacente/de amortiguación” el territorio comprendido entre ambas áreas protegidas. A su vez, solicitaron que se reconozca el sitio donde pretende instalarse el aeropuerto como “completamente inapropiado para desarrollar tal actividad por su riquísima biodiversidad asociada, en mérito a su total cercanía a las dos áreas protegidas”.

La visión del MVOT

La Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial del MVOT, en un informe fechado el 2 de setiembre, expresa que el PAI presentado “no reúne las condiciones para ser un Programa de Actuación Integrada Abreviado”. Reconoce que en las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial de Rocha se plantea como “parte de los lineamientos estratégicos para el departamento” la “integración al sistema aeronáutico nacional”. Pero agrega que, “si bien se menciona la posibilidad de la instalación de un aeropuerto, no indica el lugar exacto, por lo tanto tampoco se plantean las condiciones específicas para el suelo en el que se implante”. Afirma que los padrones donde pretende instalarse están comprendidos en el Plan Local Lagunas Costeras. De acuerdo con este instrumento, manifiesta el organismo, “los padrones rurales mencionados tienen el atributo de potencialmente transformable [...] como zona de potencial desarrollo turístico” y hace hincapié en el “uso residencial”.

“Los aspectos ambientales merecen especial atención en este caso, ya que es una fracción del territorio departamental ubicado muy cercano a la costa, entre las áreas protegidas laguna de Rocha y Garzón, en un área de alta sensibilidad ambiental”, plantea. Enseguida, pone sobre la mesa “la voluntad de la Intendencia de Rocha” para la “instalación de un aeropuerto internacional”. Sin embargo, suma que en el Decreto 128/026 “se indica que un Programa de Actuación Complementario es el instrumento idóneo para la transformación de suelo, en aquellos ámbitos territoriales a los que se les asignó el atributo de potencialmente transformable mediante un instrumento de ordenamiento territorial”.

El apoyo del Ministerio de Ambiente al MVOT

Otro informe, de la División Transición Ecológica y Ordenamiento Ambiental del Ministerio de Ambiente, fechado el 16 de setiembre, coincide con la visión del MVOT en que la herramienta por la que deben llevar adelante la recategorización de los padrones es un PAI complementario. Asegura que el Plan Local Lagunas Costeras “describe que el modelo y uso territorial previsto para esa zona es de muy baja densidad de ocupación, predominando la residencial y permitiendo otro uso de suelo relacionado con el turismo, como hotelería, apart-hotelería, hostelería, posadas, complejos de cabañas o casas, apartamentos o similares y en general cualquier servicio similar”. Menciona que es “solo para estos usos que el plan define criterios de desarrollo estableciendo parámetros urbanísticos de ocupación” y que “queda expresamente indicado que no se permite la instalación de industrias contaminantes”. “De acuerdo con lo expuesto, y compartiendo los fundamentos y la conclusión de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, no corresponde que el cambio de categoría de suelo promovido por la Intendencia Departamental de Rocha, para localizar un aeropuerto en los padrones referidos, sea a través de un PAI Abreviado”, concluye.

Argumentos de la Intendencia de Rocha

La Intendencia de Rocha, a través de su abogado Héctor Delpiano, respondió al informe del Ministerio de Ambiente en octubre. Allí argumenta que los términos del documento “carecen de base legal y resultan profundamente erosivos de la autonomía departamental”. A su vez, declara que la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) de la cartera “no configura” un “órgano jerárquico de supervisión de las Intendencias”. “La relación entre la Dinacea y los gobiernos departamentales en lo vinculado a los procesos de transformación de categoría del suelo es de coordinación y apoyo respecto de aquellos temas en que ambas instituciones poseen competencias acumulativas”, subraya el texto de la comuna departamental.

Considera que “se deduce con absoluta claridad” que “el uso del suelo para la construcción de un aeropuerto no está dentro de los usos excluidos en el Plan Local Lagunas Costeras para los padrones de referencia, en tanto no se trata de una industria contaminante del suelo, el agua o el aire, sino de una infraestructura de carácter logístico, siendo su principal actividad el servicio de conectividad aérea para un territorio cuyo destino predominante es y será la actividad residencial y turística”. Observa que la normativa “no establece que esos parámetros serán únicamente aplicables a edificaciones con fines residenciales, sino que son parámetros aplicables en general”. Define que los predios son “unos terrenos dedicados a la agricultura y ganadería desde hace muchos años y por lo tanto caracterizados por pasturas modificadas”. “No existen en el predio montes de especies autóctonas, presentando únicamente conjuntos pequeños de eucaliptus de escasa área, plantados como abrigo. En conclusión, el ámbito de actuación no se encuentra afectado por asociaciones vegetales de interés para la conservación”, plantea el documento presentado por el abogado en representación de la Intendencia de Rocha.

Cabe resaltar que un informe del Centro Universitario Regional Este de la Universidad de la República exhortó a “evaluar localizaciones alternativas” para el aeropuerto y alertó que los padrones donde pretende instalarse forman parte de una “unidad ecológica de altísima biodiversidad” que es habitada por especies amenazadas.

En el escrito, la comuna dice que el Plan Local Lagunas Costeras “cumplió con el requisito de Evaluación Ambiental Estratégica, habiendo sido aprobado por la autoridad ambiental nacional en su momento”. Entiende que “las disposiciones de ordenamiento territorial establecidas en dicho plan, a partir de las cuales corresponde a la Intendencia de Rocha analizar la propuesta para el cambio de categoría de suelo, ya fueron evaluadas previamente para la aprobación del Plan Local Lagunas Costeras”.

Concluye que “el cambio de categoría de suelo mediante un PAI Abreviado no agota el proceso de profundización de análisis de los aspectos ambientales para la construcción del aeropuerto propuesto, sino que habilita el avance del proyecto para que el Ministerio de Ambiente que cuenta con la competencia y el conocimiento técnico específico en materia de impacto ambiental realice los procedimientos y controles que considere convenientes y adecuados”. Resalta que la construcción de un aeropuerto en los padrones ubicados entre áreas protegidas “merece una consideración profunda de los impactos ambientales”, pero “el procedimiento legalmente establecido y que garantiza un análisis técnico idóneo es la autorización ambiental previa que deberá realizarse en el ámbito del Ministerio de Ambiente”.

Una discusión que también es jurídica

Unos días más tarde, el Área Jurídica del Ministerio de Ambiente le respondió al documento enviado por la Intendencia de Rocha. En el texto afirma que “no puede atribuirse” que el Ministerio de Ambiente “actuó más allá de sus competencias y vulnerando la autonomía departamental”. “No se pone en tela de juicio el tipo de instrumento de ordenamiento territorial a elaborarse (Programa de Actuación Integrada), sino si se cumplen o no todos los requisitos aplicables al subtipo del mismo seleccionado a estos efectos”, expresa. Defiende que la normativa denota “claramente la predominancia del uso residencial y turístico previsto para esa zona” y refiere a “los usos de alojamiento como hotelería o similares y en general cualquier servicio similar”.

A su vez, plantea que la normativa “no autoriza la instalación de industrias cuyos efectos sean contaminantes”. “Dentro de esos efectos, dicho artículo entiende como tales la polución acústica que supere los umbrales mínimos aceptados para las zonas residenciales”, suma. En otra línea, remarca que, “contrariamente a lo argumentado” por el abogado de la comuna, la cartera entiende que “en el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Local Lagunas Costeras, sustanciado en el año 2011, no pudieron haberse considerado y evaluado los aspectos ambientales correspondientes al PAI Aeropuerto, cuando en ese entonces ni siquiera estaba previsto que el cambio de categoría del suelo fuera para actividades tales como la construcción de un aeropuerto, sino para actividades predominantemente residenciales y turísticas de baja intensidad e incluso industriales pero no contaminantes”. “La Evaluación Ambiental Estratégica y la Evaluación de Impacto Ambiental son procedimientos administrativos ambientales distintos, cuyo alcance de análisis y evaluación ambiental es totalmente diferente, por lo que no es factible sustituir un procedimiento por otro”, esgrime el Área Jurídica del Ministerio de Ambiente.

“Es un lugar complejo”

Alejandro Nario, director de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente, habló con la diaria sobre la postura de la cartera. “Para que exista un PAI tiene que existir un instrumento, un plan local que ya estudió el territorio. La discusión que hay ahora –nosotros lo vemos no solo desde el punto de vista jurídico, sino también ambiental– es que hay un instrumento, que es el Plan Local Entre Lagunas, que definió ese espacio del territorio como potencialmente transformable, pero no es potencialmente transformable a cualquier cosa”, señaló. Declaró que al leer el instrumento se puede observar que “no se estudió qué podría generar” una infraestructura de este tipo en el territorio y sus “implicancias ambientales”. “La discusión acá, por lo menos desde nuestro punto de vista, es que hay que estudiarlas para cambiar el uso que le voy a dar a ese territorio, pasándolo de territorio rural a suburbano con vocación de transporte aéreo”, alegó.

Al consultarle sobre si esto no se estudiará en la evaluación de impacto ambiental que lleva adelante la cartera, respondió: “Es un error conceptual. Lo que uno estudia cuando hace una transformación de suelo no es el impacto de un proyecto, es qué sucede si yo transformo ese territorio de una categoría a otra. ¿Qué pasa en el entorno? ¿Qué pasa en el ambiente? ¿Qué pasa con la sociedad? Es una mirada territorial y es un análisis diferente al estudio de impacto, que es el estudio de impacto de un proyecto concreto [...]. Por algo está la evaluación ambiental estratégica de los cambios de uso del suelo y después viene el estudio de impacto ambiental. No es uno u otro, son miradas distintas. Una es una mirada territorial y la otra es la mirada de un proyecto”, explicó.

El jerarca dijo que tienen “información general sobre la iniciativa” y remarcó que la zona entre las áreas protegidas les “despierta alta sensibilidad”. “Estamos hablando de unos ecosistemas muy particulares de lagunas costeras, que ya tienen de por sí muchas presiones, y que Uruguay ha definido un sistema de protección especial de toda esa zona. La definición va a ser cuando tengamos las cosas concretas. En principio es el reflejo de decir: es un lugar complejo”, acotó.

“Esperanza” en la relocalización

Victoria Pereira, abogada especializada en Derecho Ambiental que está representando a la Liga de José Ignacio y también ha trabajado en la defensa de la laguna Garzón, contó a la diaria que fueron a la Comisión de Ambiente de Senadores y a la Comisión de Turismo de Diputados. A su vez, estuvieron reunidos con la titular del MVOT, Tamara Paseyro, y con representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, porque el predio se encuentra cerca de la Reserva de Biosfera Bañados del Este. “Todas las reuniones han sido productivas. Tengo mucha esperanza en que sea relocalizado. Hay cantidad de actores que están desempeñando roles importantes o que, por lo menos, han expresado dudas”, destacó. Asimismo, manifestó que la decisión debe tomarse con criterios de “conveniencia ambiental, económica y turística” para “el Estado y no el inversor”.

“Uruguay es un país pequeño. El turismo de costa, de naturaleza, se tiene que poner en la balanza porque entran muchísimas divisas y además es parte de la identidad y la cultura del territorio. Es lo que nos diferencia, por esta razón nos vienen a visitar a nosotros y no van a otra zona. Ya tenemos el diario del lunes de lo que está sucediendo en otras partes del mundo. No es traer turistas a cualquier precio, es generar un turismo que mantenga las características que nos han diferenciado”, afirmó.