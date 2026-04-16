Un buque de la compañía SW Empress, que tiene bandera noruega, ingresó este martes al puerto de Montevideo. Según consignó El Observador, realizó prospecciones sísmicas 2D dentro de las 350 millas náuticas que tiene Uruguay –que están compuestas por la zona económica exclusiva y la plataforma continental–, y no pidió autorización. El medio informó que la actividad forma parte de un proyecto de la empresa Searcher y las tareas se extendieron aproximadamente por cinco días. Antes había realizado una campaña de sísmica 3D en la cuenca Pelotas en Brasil.

La empresa justifica que no pidió la autorización ambiental porque Uruguay no ratificó la decisión de Naciones Unidas de extender su plataforma continental. Por esta razón, considera que a más de 200 millas náuticas se aplica la Convención sobre el Derecho del Mar y entiende que el país aún no posee derechos sobre los recursos del subsuelo ni jurisdicción para pedirle exigencias. El barco prevé permanecer en el país hasta el miércoles 22 porque ingresó para levantar provisiones.

la diaria pudo saber que el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó a una reunión para la próxima semana, en la que abordarán la situación. El 30 de agosto de 2016, el entonces canciller Rodolfo Nin Novoa manifestó en una conferencia de prensa que la Convención sobre el Derecho del Mar había otorgado al país “la extensión de su plataforma continental hasta casi las 300 millas” y que, de esta forma, se adquieren “derechos exclusivos sobre lo que hay debajo de esta plataforma”. “Derechos exclusivos significa, entre otras cosas, que nadie puede hacer nada sin la autorización de Uruguay. Nos parece que esta es una buena noticia que Uruguay estaba tramitando desde hace mucho tiempo y, finalmente, el 30 de agosto [de 2016] se confirmó esta novedad”, planteó el jerarca en aquel momento.