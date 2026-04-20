“Mi cuna fue de piedra/ y mi tumba será también, sin duda/ algún rincón soleado de la sierra/ Nací, crecí como el clavel del aire/ prendido entre las grietas/ de esas piedras pizarras de mi pago/ de aquel bravo y arisco Lavalleja/ Minuano, donde tú vayas/ no te canses de decir/ que si Dios baja a la tierra/ por el altar de la sierra/ baja en Minas y en abril”, recitaron Santiago Chalar y Santos Inzaurralde en 1978. Esta canción fue utilizada para cerrar la propuesta que presentó un equipo de personas para que Manantiales Serranos se convierta en un Geoparque Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Tras 48 años de la canción y mucho trabajo en equipo, el miércoles 15 de abril consiguieron que el territorio tenga este reconocimiento. En total, existen 229 geoparques mundiales de la Unesco, que están distribuidos en 50 países y ahora nuestro país tiene dos: Grutas del Palacio y Manantiales Serranos.

El área total de Manantiales Serranos es de 2.010 km². En el vasto lugar están los centros poblados Minas, Solís de Mataojo y Villa Serrana, pero también tiene más de 18 geositios –por tan solo nombrar algunos, el cerro Arequita, las Nacientes del río Santa Lucía y el Cerro Campanero–, 27 sitios de valor cultural –como pueden ser el Cerro del Verdún, el Campo Cultural Kykyō y el Templo Budista Chagdud Gonpa Sengue Dzong– y cuatro sitios de valor ecológico –El Destacamento, que está muy cerquita de las nacientes del río Santa Lucía, y Paso de la Arena son tan solo dos casos–.

“La historia de nuestro territorio está escrita en nuestras rocas. Desde hace miles de años los habitantes de la zona hemos utilizado la geología y demás aspectos de la tierra para subsistir y desarrollarnos. La geodinámica moldeó nuestras rocas a través de millones de años y han dejado un paisaje único. Sin pensarlo se convirtió en el siglo 20 en el tapiz perfecto para recibir los primeros emprendimientos turísticos, cuando aún no sabían que era el geoturismo. Así fue que el turismo se convirtió en uno de los principales rubros productivos de la zona, junto con las canteras de cal, piedra laja, la ganadería, la agricultura, la forestación y la comercialización del agua de manantiales”, describe el documento que presenta el geoparque. Enseguida, plantea: “Queremos un desarrollo sostenible mientras seguimos viviendo en paz y armonía con nuestro entorno”. En el texto, los proponentes afirman que los habitantes ven el geoparque Manantiales Serranos como una herramienta para lograr este propósito.

El origen de la idea

“La idea nace en 2018. Lilian Ascorreta, que fue la fundadora del Parque Arqueológico Mina La Oriental, siempre traía esto de pensar un geoparque compartido entre Maldonado y Lavalleja. Ella era una referente muy importante de la comunidad. Toda una vida, su familia es de Lavalleja y Maldonado. Siempre fue una defensora del poder contar la historia minera, muy protectora de su emprendimiento y de mantener la memoria histórica, cultural y geológica. Ella empezó este movimiento, se contactó con la gente de la Unesco. Junto con otra colega, Helga Chulepin, empiezan a pensar cómo plasmar la idea. Ella une a muchos emprendedores, vecinos y vecinas de Maldonado y Lavalleja. Ella falleció de manera muy abrupta, inesperada, muy joven. Fue un golpe para el grupo porque el proyecto se congregaba a través de ella”, cuenta Leticia Chiglino, geóloga, investigadora del Departamento de Modelización Estadística de Datos e Inteligencia Artificial del Centro Universitario Regional Este y coordinadora científica del geoparque Manantiales Serranos.

Dice que la Intendencia de Lavalleja, durante el período pasado, retomó la idea de Ascorreta como “proyecto departamental de la administración” y, en 2024, elevó la propuesta a la Unesco. Aurora Fernández, bióloga, docente y encargada del Área Medio Ambiente de la comuna, señala que esta iniciativa “trasciende una administración” y que estaba dentro de sus objetivos darle continuidad. “Un geoparque tiene que ser sostenido por su comunidad. Nos permite profundizar la geoeducación, la educación en ecología y en el valor patrimonial de nuestro territorio. Nos permite generar conciencia para que la conservación sea un hecho; cuando decimos conservación, hablamos de un uso sustentable de nuestros recursos y de nuestros lugares”, narra.

Enseguida, apunta que tiene el “compromiso de trabajar en el geoparque como una incubadora de proyectos sustentables, que tiendan hacia una economía circular y que reconozcan el valor geológico”. “Tenemos sitios que tienen valor internacional porque cuentan una parte de la historia del planeta, bajar esto a tierra y que la comunidad se apropie de estos conocimientos, agrega un montón de valor”, esgrime. La postura de Fernández es importante por varias razones, entre ellas, porque el nuevo geoparque Manantiales Serranos será administrado por la Intendencia de Lavalleja. Su colega Viviana Pritsch, encargada del Área de Turismo del organismo departamental, se expresa en línea similar. “No hay manera de desarrollar turismo de naturaleza sin esta mirada ambiental, sin esta mirada de conservación”, plantea.

Construir un camino con tiempo

Chiglino manifiesta que, si bien el geoparque debe “mantener ciertos lineamientos”, no tiene “normativas propias, sino que en materia de ambiente y ordenamiento territorial son las normativas locales y nacionales” las que están vigentes. “Tiene que haber ciertas directrices de geoconservación, hay que desarrollar estrategias pero que también estén alineadas con las directrices locales y nacionales”, apunta. “Es un programa que llega, donde la comunidad tiene cierta información pero que después implica un trabajo de cuerpo a cuerpo. Por esta razón, se necesita una geocientista que esté presente, después nosotros apoyamos”, resalta. Insiste que las personas deben “apropiarse del relato geológico, para ser multiplicadores” y “generar una base de emprendedores, desde una mirada integral”. Advierte que esto “lleva tiempo” y que los resultados “se ven a largo plazo”. “Nosotras capaz que ya vamos a estar jubiladas. De alguna manera son resultados en tiempos geológicos”, bromea entre risas. Comenta que uno de los propósitos es “contar la historia geológica, que se asocia con la historia del agua, la historia de la tierra, la historia del paisaje y vincularlo con la biodiversidad, la cultura”.

Leticia González es la geocientista del geoparque Manantiales Serranos e integra el Departamento de Geociencias del Centro Universitario Regional Este. “Es un lugar muy diverso e interesante. Cuenta la historia de la geología de la Tierra desde hace 3.000 millones de años hasta la actualidad. Tenemos en muy poco territorio un gran recorte de diferentes momentos de la historia de la evolución de la Tierra”, explica. Por ejemplo, en texto describen que “en la zona suroeste se encuentran rocas sedimentarias, vinculadas al relleno de la Fosa Tectónica del Santa Lucía, cuyo origen está asociado a la apertura del océano Atlántico, a partir del Mesozoico”. Chiglino complementa a su compañera: “Manantiales Serranos tiene una historia de 3.000 millones de años hasta la actualidad. La Tierra tiene 4.500 millones de años [...]. Nosotras queremos conectar la historia geológica, los paisajes, con la biodiversidad, la cultura y la historia del territorio. El nombre viene un poco a eso, a traer el vínculo con el agua superficial y subterránea, que está muy presente”. Subraya que todo este proceso debe llevarse adelante “sin fragmentar” a la población.

“Tenemos dos cuencas hidrológicas que nacen dentro del geoparque. Hacia el oeste está la cuenca del Santa Lucía, que es una cuenca amplia y de uso por la mayoría de la población de Uruguay [que vive] al sur [del país] y hacia el este del geoparque están las nacientes del Cebollatí, que van hacia la cuenca de la Laguna Merín, otra de las grandes cuencas de nuestro país. Tenemos las nacientes de estas dos cuencas en las topografías más elevadas y que, a su vez, tienen una gran interacción con lo que son las aguas subterráneas”, expresa González. Recuerda que en este sector de Uruguay “hay una gran presencia de manantiales y surgencias de aguas subterráneas en superficie, que conectan con diferentes aspectos de formación de humedales y ecosistemas de determinadas especies”. “Las principales marcas de agua embotellada surgen en esta zona y extraen en el entorno al geoparque Manantiales Serranos. Es una riqueza importante, es un valor que está en aumento en los mercados nacionales e internacionales y nosotros somos favorecidos con esta calidad de agua”, agrega.

Cuidar desde la naciente

González relata que están trabajando en un programa que se llama Una escuela, un geositio, que fue aprobado por la Administración Nacional de Educación Pública. “Cada una de las escuelas está ubicada en un sector del geoparque que tiene sus particularidades geológicas. La idea es que los niños y las maestras se apropien de este conocimiento, que sirva como recurso para trabajar aspectos de geociencias y de geología, que puedan apropiarse de este conocimiento con el recurso de roca que tiene cada escuela. Queremos llevar todo ese trabajo y compartirlo con otras escuelas. Tenemos centros educativos en diferentes lugares: Aguas Blancas, Arequita, Marmarajá. Cada una trabaja con la geología que tiene su lugar, su localidad. La idea es generar un recurso que se llama Geomaleta, que es el registro de todas las rocas del geoparque, para poder compartirlas”, cuenta. Enfatiza que la mayor parte son escuelas rurales que “vienen trabajando en la conservación de la naturaleza, de flora y fauna” y con esto se busca “enriquecer desde la geología”.

En el documento donde presentan el geoparque recuerdan una cita del maestro serrano, Juan José Morosoli: “La presencia subjetiva de su paisaje hace de cada minuano –aún aquellos que triunfan lejos de su tierra, aún aquellos más activos y recios en el bregar de los días, aún aquellos que se mueven en la multitud– un solitario feliz en cuya cabeza viaja un arroyo, se mece un árbol o se acuarela un paisaje de piedra y espinas”. Los proponentes declaran que con Manantiales Serranos pretenden “avanzar hacia un crecimiento económico sostenible, proteger y asegurar nuestros diversos patrimonios, así como lograr un crecimiento resiliente, reduciendo la vulnerabilidad frente a los riesgos del cambio climático”. Entienden que el camino es generar “alianzas con miradas de largo plazo”.