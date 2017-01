Aumentaron los procesamientos por delitos y disminuyeron las penas por faltas respecto de 2015

En junio de 2012, el Gabinete de Seguridad conformado por José Mujica presentó la Estrategia por la Vida y la Convivencia: 15 medidas de seguridad que se incorporarían en el corto y mediano plazo para afrontar como “problema prioritario” “la violencia” que sufría la sociedad. De allí surgió la Ley de Faltas y Conservación y Cuidado de los Espacios Públicos, Nº 19.120, aprobada el 20 de agosto de 2013. Una de las cosas que estipuló esta ley fue que si una persona es encontrada ocupando “espacios públicos acampando o pernoctando” más de dos veces, será “castigada con pena de siete a 30 días de prestación de trabajo comunitario”, y si se niega a realizarlo, esos días se cumplirán en prisión. También penó el abuso de alcohol o estupefacientes, entre otras muchas cosas. El viernes, el Observatorio Nacional de Criminalidad y Violencia del Ministerio del Interior (MI) divulgó las cifras de 2016: los penados por dicha ley disminuyeron 12,6% respecto del año anterior. Se penó a 2.047 personas y se impusieron 2.589 penas; 48% de estas por “conducir vehículos motorizados sin autorización correspondiente”. El MI también difundió los números de la cantidad de personas procesadas por delitos: 12.279; el principal sigue siendo el hurto. En total, 14.326 personas fueron procesadas por delitos y/o penadas por faltas; se impusieron 194 procesamientos y/o penas menos que el año anterior. Al igual que en 2015, los más procesados y penados son los jóvenes de 19 años -representan 6,2%; en 2015 representaban 6,5%-; los jóvenes de entre 18 y 22 siguen siendo los más judicializados.

Faltas

En 2014 se penó a 2.023 personas; en 2015, a 2.342: 622 en Montevideo, 403 en Canelones y 1.317 en el resto del país; en total se penó a 15,8% más personas. El año pasado 2.047 personas fueron penadas con 2.589 penas (el número es mayor que el total de personas penadas, debido a que una persona puede ser penada por múltiples faltas). 683 personas fueron penadas en Montevideo -lo que implica un aumento de 9,8% respecto de 2015-, 200 en Canelones -bajó 50,4%- y 1.164 en el resto del país -11,6% menos-; en total, se penó a 12,6% menos personas.

Respecto de qué se penó en 2016, hubo 1.235 penas por conducir vehículos motorizados sin autorización correspondiente, 825 por conducir en grave estado de embriaguez, 302 por conducir vehículos sin casco, 14 por agravio y omisión a la autoridad, dos por desorden en espacios públicos, una por comercialización no autorizada de entradas a espectáculos públicos, 19 por instigación a la mendicidad (el que dedicare niños a mendigar públicamente), 16 por solicitar dinero u otro bien de modo abusivo con acoso o coacción, nueve por abuso de alcohol o estupefacientes, cinco por vandalismo con depósitos de basura, una por arrojar basura en lugares no habilitados, seis por participar en competencias vehiculares no autorizadas, cuatro por disparar arma de fuego y de petardos en poblados, dos por conducir vehículos al doble de la velocidad permitida, una al director de una construcción o demolición de una obra que omitió “las medidas adecuadas en defensa de las personas y de las propiedades”, cuatro por obtención fraudulenta de una prestación, cinco por vandalismo en espacios públicos, dos por “realizar necesidades” en espacios públicos urbanos y suburbanos, y seis por ocupación indebida de espacios públicos. Hay 123 faltas que fueron estipuladas pero no identificadas.

Delitos

En 2014 se procesó a 11.771 personas: 60,9% con prisión, 39,1% sin prisión; en 2015 se procesó a 12.178 personas: aumentaron a 62,2% los procesamientos con prisión y a 37,7% sin prisión. Ese año, 36,8% fue procesado por hurto, 10,9% por estupefacientes, 10,8% por receptación. En 2016 hubo 12.279 procesamientos, lo que implica una suba; 62,0% fueron con prisión, 38% sin prisión; 37,3% fue por hurto, 11,8% por receptación y 10,4% por estupefacientes.

En cuanto a dónde se cometieron los hurtos, en 2014 en Montevideo hubo 1.483 personas procesadas por ese delito, en Canelones 639, y en el resto del país 2.177. En 2015 se procesó a 1.619 personas por este delito, lo que implicó un aumento de 9,2%; en Canelones bajó 12,2% respecto de 2014, se procesó a 561 por hurto, y en el resto del país a 2.296 (lo que indica un aumento de 5,5%). 60,8% de los procesados por este delito tenía entre 18 y 27 años en 2015. El año pasado en Montevideo aumentaron 5,4% los procesamientos por hurto: hubo 1.707 personas procesadas; en Canelones, 527 (bajó de 6,1% respecto de 2015), y en el resto del país, 2.344 (aumentó 2,1%). 60,2% tenía entre 18 y 27 años.

Respecto de los procesamientos por estupefacientes, en 2014 se procesaron 318 personas en Montevideo, 194 en Canelones y 517 en el resto del país.