Bayardi opinó sobre proyecto de ley de Inteligencia

El ex ministro de Defensa Nacional e integrante de la Comisión Especial con Fines de Asesoramiento Legislativo sobre Inteligencia de Estado José Bayardi opinó ayer sobre el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento que crea el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado. En entrevista con Radio Uruguay, el ex legislador de la Vertiente Artiguista dijo: “Inteligencia se ha hecho, se hace y se va a hacer siempre. Lo que hay que decidir es si hacerlo sin ley o con ley”. Para él es importante que “haya una ley que determine los alcances de la acción de inteligencia y los mecanismos de control”. “La gente cree que no debe existir, pero existe en todos los países democráticos”, dijo sobre los sistemas de inteligencia. Agregó que “puede haber agentes encubiertos de inteligencia”, tal como lo plantea el proyecto de ley que ingresó en el Parlamento en los últimos días del año pasado. Según Bayardi, sería la primera vez que una ley defina lo que es “inteligencia”, qué objetivos tiene y cómo se conforma.