China no firmará TLC con Uruguay sin aval de Brasil

El gobierno de China no autorizará la firma de un tratado de libre comercio (TLC) con Uruguay si eso le genera alguna contrariedad con Brasil. Así lo transmitió el encargado de negocios de la representación diplomática de China, Ding Shang, al gobierno uruguayo. La información fue confirmada ayer al semanario Búsqueda por el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori.

El jerarca, sin embargo, dijo que aspira a llegar a un acuerdo con Brasil: “Hay que trabajar diplomáticamente mucho con esas cuestiones y con la voluntad de llegar a buen puerto”, porque “para Uruguay son millones y millones de dólares en juego”.

Esta situación “era evidente”, aseguró en declaraciones a la diaria el diputado socialista Gonzalo Civila. “A fines de diciembre [en una entrevista que publicó también Búsqueda] ya había dicho que me parecía inviable que China se juegue sólo por un país como Uruguay con el Mercosur en contra”, recordó el diputado Civila, que considera “inconveniente” un tratado de este tenor con China, “por las características diferentes de la economía china y la uruguaya”.

“China no va a jugarse solo con Uruguay cuando existe la opinión en contra de Brasil, que es un aliado estratégico del gigante asiático. Ellos no se van a comprar un lío con Brasil, que es su aliado estratégico, cuando ese vínculo además tiene relación con cosas bastante más profundas relacionadas a la disputa por el comercio mundial; en esto no hay acciones ingenuas”, reflexionó el diputado del Partido Socialista.

Para Civila, “no registrar esa lectura geopolítica básica sólo se puede explicar por un excesivo entusiasmo por esta perspectiva de libre comercio”. Según su opinión, ese entusiasmo “lleva muchas veces a perder el sentido de la realidad”.

En definitiva, el diputado capitalino consideró que “esto que ahora se conoce” es “muy obvio”. “Uruguay no puede construir una integración medianamente soberana y conveniente en el mundo sin una plataforma regional y con algunas otras alianzas y cooperaciones estratégicas que te permitan pesar dentro de un bloque”, concluyó.

El malestar de Brasil con el accionar que tuvo Uruguay de negociar de forma unilateral un TLC con China se oficializó tras la gira de Tabaré Vázquez al país asiático, que se concretó en octubre de 2016.