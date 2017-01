Científicos alertan sobre el efecto “catastrófico” que el calentamiento global está teniendo sobre el Carnaval uruguayo

EL FARO del Final del Mundo

El cambio climático provoca que la fiesta popular se extienda cada vez más y el concepto de “carnaval” está en vías de extinción.

El Instituto Nacional de Meteorología emitió ayer una alerta naranja por tormentas intensas para el sur del país. Las autoridades gubernamentales aseguran que la gran cantidad de tormentas que han azotado al país podrían estar relacionadas con el cambio climático, pero no hicieron referencia a si este está causado por la actividad humana. Es más, una fuente de la Dirección Nacional de Medio Ambiente aseguró: “La posición oficial del gobierno es que no se sabe si el hombre está provocando el cambio climático, porque no queremos tener problemas con Donald Trump. De hecho, si me apura, le digo que tengo serias dudas acerca de la teoría de la evolución humana de Charles Darwin”.

Varios expertos aseguraron que más allá de los orígenes del cambio climático, está claro que este puede tener un efecto “catastrófico” para el país, sobre todo en relación al Carnaval. Un experto en el tema dijo: “Febrero siempre ha sido un mes lluvioso, y por eso las suspensiones de fechas por mal tiempo son moneda corriente. Pero con esto del calentamiento global se están suspendiendo muchas más fechas, algo que amenaza con seguir alargando el Carnaval. Si esto sigue así, la liguilla no se va a poder seguir haciendo en el Teatro de Verano, porque seguramente sea en julio o agosto y haya que conseguir algún escenario techado”. Por otra parte, un funcionario de la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura reconoció que, debido a los fenómenos climáticos, “el concepto mismo de carnaval está en vías de extinción. Algo que está pensado para concentrarse en un par de días en los que la gente tiene comportamientos excepcionales se transforma, acá en Uruguay, en una especie de temporada teatral”. El funcionario cree que este problema podría solucionarse “si se acortan los espectáculos de modo que puedan presentarse más conjuntos en cada fecha del Teatro de Verano. Sacar todos los chistes repetidos año a año y las ideas copiadas podría ser un muy buen comienzo”.