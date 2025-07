Dra. Ibarbuenochea. Hay que seguir reclamando por el tema del arresto domiciliario, porque se puede dar la situación de que el intendente esté haciendo una gestión a las 23.59 y tenga que interrumpirla para cumplir con un mandato judicial absurdo. Mientras tanto, se me ocurre que el doctor Besozzi constituya domicilio en el predio de la intendencia, así no tiene que preocuparse por salir del edificio.

José_Carlos_Mejía_Casamientos_Cumpleaños_Eventos_al_Aire_Libre_1979. A mí en lo personal me produce sentimientos contradictorios la noticia porque, por un lado, me veo perjudicado porque Guillermo había dicho que si no lo dejaban entrar a la intendencia iba a gobernar desde un gazebo en la plaza y, bueno, yo le iba a alquilar el gazebo por cinco años, así que ya contaba con esa plata, que era una cifra importante. Tenía las garrafas gigantes y todo para el frío. Pero tratando de verle el lado bueno, me imagino que desde adentro de la intendencia a Guillermo se le van a ocurrir otras maneras de ayudar a los emprendedores locales.

Zoilo. El hombre estaba ahí acampando en la plaza frente a la intendencia y no lo dejaban entrar... barbaridá. Se llevaban a los pichis al Mides y a él lo dejaban ahí. ¿La alerta roja es sólo para algunos? Vamos don Guillermo! Mirá si te va a correr el frío... si habremos pasado heladas con John Inegro.

María_José_1989. Otra muestra más del cuasifeudalismo en el que vive el interior de nuestro país. Hay que llegar a todo el territorio con instituciones que transparentan y democratizan. Hay que seguir el ejemplo de la Udelar, donde, por decisión democrática, egresados, estudiantes y docentes elegimos a nuestro rector entre los grado 5 de la Facultad de Ingeniería.

El Gaucho Dolo.

Don Guillermo, el favorito del sorianense votante,

fue acusado de delitos, que parece son bastantes.

Cohecho calificado o tráfico de influencia,

también de alojar a Raffo con plata de la intendencia.

¿Qué querían que hiciera el hombre? ¿Que la alojara en Adeom?

Si ya sabía que Bomberos no le dio habilitación

Tuvo por llevarla al rancho, pero se enteró la china

le hubieran dao más palo que a Netanyahu en Palestina.

Thiago Besozzi. Menos mal que al menos puede trabajar, porque lo que le hicieron al intendente no tiene perdón de Dios. Cuál es su delito? Ser un poco anticuado y preferir el contacto cara a cara, porque te pueden dar algunos billetes que si son por transferencia se los queda todo el Estado? Que tu pasión sea ESTAR CERCA DE LA GENTE sólo puede estar mal para la Agenda 2030, que te pone una jueza supuestamente llamada XIMENA MENCHACA! No sé si es joda o un seudónimo de Fernando Pereira.

Martha G de Besozzi. Dentro de toda la injusticia, que el señor intendente pase toda la noche en su casa me parece una gran noticia. Mal no le viene meter un poco de vida familiar... ¡Con estos fríos!

Comité_Desarrollo_Rochense. Como frenteamplista del interior sería muy fácil castigar al intendente Besozzi y traer agua pa’ mi molino. Pero acá lo que están avasallando son modos de vida que hay que proteger. Cómo va a hacer una gauchada el hombre a las 3 de la mañana si tiene que estar metido adentro? No entienden que los dedicados al servicio público del interior somos como los DT de baby fútbol de Montevideo: no queremos estar en las casas.

Roberto. Siguen con estas cosas y nadie dice que los puntos de este año ya van para el Mundial de Clubes!!!11111!!!