“Caen de a diez o 15 en bicicleta, rompen los vidrios con cuarzos energéticos, se llenan los morrales con frascos y se van. Toda la maniobra es muy rápida, dura más o menos dos horas y media, que para las personas que se interesan por la homeopatía es bastante, porque no les gusta moverse con los apuros y ansiedades del mundo contemporáneo. El tema es que a mí no me gusta tampoco dejarme llevar por el acelere de estos tiempos, por eso no puedo llamar a la Policía ni bien llegan”. Este desgarrador testimonio pertenece al propietario de una homeopatía que sufrió el tercer robo de estas características en lo que va del año.

Según explicaron desde el Ministerio del Interior, estos robos piraña son responsabilidad de la llamada “banda mística”, que se dedica a asaltar tiendas de productos homeopáticos. “Se trata de delincuentes con un importante nivel de espiritualidad que sentipiensan sus golpes muy cuidadosamente. Nunca van a cometer un robo sin tener en cuenta cómo están fluyendo en ese momento las energías del universo o en qué fase está Mercurio. No son ningunos improvisados, de ahí viene su peligrosidad”.