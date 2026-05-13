El ciclista uruguayo había hecho historia al mantenerse como líder del Giro d’Italia durante dos etapas, pero ayer llegó en la posición 130, a 12 minutos del ganador, por lo que bajó en la clasificación general al número 85. La actuación de Silva en la etapa del martes despertó críticas en redes sociales. “A este pibe se le llenó el culo de papelitos. Es lo que pasa siempre: ganan un par de etapas y ya se creen unos cracks que no tienen que entrenar y que ganan de taquito. Y aparte, como son famosos, les da por salir. Y claro, ¿cómo vas a ganar una carrera si la noche anterior estuviste chupando hasta las cuatro de la mañana?”, posteó un usuario de X.

Otro usuario de la red social acusó a Silva de estar “cuidándose los cuádriceps” para conseguir una transferencia a un equipo más importante. “A este no le importa la camiseta, a este lo único que le importa es la guita. Por mí, que no lo citen para las próximas eliminatorias del Mundial. No quiero ciclistas que estén para la guita, para la fama y para arreglarse el pelito. Si vienen a vestir la celeste, que vengan a pedalear, a meter huevo, como Atilio François, como Federico Moreira, como Milton Wynants”.