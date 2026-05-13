Tras detectarse algunas irregularidades en procesos de adopción, surgieron reclamos para que se revisen algunas normas aprobadas en la administración anterior que flexibilizan controles para las familias adoptantes. Pero desde la actual oposición advierten que este tipo de medidas podría “dañar la industria de los residentes millonarios” de Uruguay. “Si hay algo que no quieren las personas de alto poder adquisitivo es que les cambien las reglas del juego. Si empezamos a ponerles trabas, al final no van a querer venirse a vivir acá y nos vamos a perder una importante fuente de ingresos”, advirtió un legislador nacionalista.

“Nosotros comprendemos que hay que dar garantías para los niños, pero también tenemos que ser realistas y entender el mundo en el que vivimos. Los multimillonarios tienen una oferta enorme de lugares que quieren recibirlos. Si nos llenamos de reglas, nadie va a querer venir”.