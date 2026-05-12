Si bien desde la Organización Mundial de la Salud se reafirma que el brote de hantavirus registrado en un crucero que partió de Ushuaia en dirección a Cabo Verde no representa una amenaza comparable a la del coronavirus, el asunto genera preocupación. En Argentina, los expertos en epidemiología advierten que la situación política actual puede generar una “propagación muy significativa” del virus. “En estos momentos hay una gran cantidad de políticos que están abandonando el gobierno de Javier Milei debido a que la economía está estancada, los escándalos de corrupción se multiplican y la aprobación presidencial está por los suelos. Los políticos que se comportan de esa manera tienden a ser grandes transmisores del hantavirus”, explicó un virólogo.

La situación es especialmente preocupante debido a que es “prácticamente imposible” establecer una cuarentena para evitar que los políticos abandonen el gobierno. “Estamos hablando de personas que, ni bien se suben al barco de un presidente, ya están haciendo planes para huir en caso de emergencia. Es algo incontrolable”.