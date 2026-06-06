Horóscopo para la semana

Escorpio. Modere sus críticas a Bielsa, considerando la eventualidad de que nos vaya bien en el Mundial y usted quede como un salame.

Acuario. Son tiempos duros en lo económico. Quédese con algún vehículo que haya sido donado a su partido político durante la campaña electoral.

Leo. Apócope de Leonardo.

Sagitario. El frío del invierno montevideano lo sumergirá en la desesperanza, el dolor de garganta, la reclusión en su casa con humedad y el consumo compulsivo de noticias. Pero hay un detalle más: el invierno aún no comenzó.

Géminis. El cobro del aguinaldo es el momento de darnos esos gustos que venimos acumulando desde diciembre. Pero primero hay que pagar las deudas. Después sí, a por esos alfajores de maicena.

Virgo. No dejes que las guerras, la crisis ambiental, el estancamiento económico y el invierno húmedo te arruinen la película de He-Man. De eso se encargan los guionistas.

Piscis. Eres la única persona que recuerda que hubo una discusión sobre la reforma del transporte metropolitano. ¿Habrá ocurrido o es solamente un producto de tu imaginación? ¿Estás perdiendo la razón? ¿O todos conspiran para hacerte una broma?

Tauro. Tus constantes decepciones con los seres humanos harán que tu amor se vuelque cada vez más hacia los perros. Ten cuidado, recuerda que la zoofilia es un delito tipificado por ley.

Leo. Apócope de Leandro.

Libra. La reaparición de una vieja relación que creías extinta te recordará la importancia de no dejar mensajes de Whatsapp sin revisar.

Capricornio. Tu socio de negocios te traicionará. Si él nació bajo el mismo signo que tú, también entra en la predicción, así que lo mejor es que te le adelantes.

Aries. Buen momento para comenzar un viaje interior, sobre todo porque no tenés plata para irte de vacaciones.