Se completó una semana entera sin insultos a mujeres en los medios, derechistas se quejan de que hoy en día no se puede decir nada

Tras 15 días en los que se registraron dos casos de figuras televisivas que insultaron a compañeras mujeres, la semana que acaba de terminar no tuvo episodios de este tipo. Para varios internautas de derecha, esto es una muestra de que la “corrección política” volvió a imponerse sobre las libertades individuales. “Es imposible vivir así. Hoy en día no podés decir nada que ya te cancelan. La dictadura de la corrección política no se detiene ante nada ni ante nadie. Aquellos tiempos en los que uno podía decirle ‘mal atendida’ a una mina o extrañarse porque no la golpeen en la casa por su costumbre de interrumpir a los hombres cuando están hablando ya no existen”, se lamentó un influencer de derecha en X.

El propio Elon Musk le dio like y compartió otra publicación similar. “Hay personas que después se quejan porque la gente elige a Donald Trump, a Jair Bolsonaro o a Javier Milei. ¿Y qué quieren que hagamos? ¿Que sigamos contemplando sin chistar cómo las libertades más básicas, como la de insultar a una mujer ante cámaras, nos son cercenadas? ¿No se dan cuenta de que todos, absolutamente todos los regímenes colectivistas y autoritarios comenzaron con cosas como esta? Hoy, más que nunca, llegó la hora de gritar bien fuerte: ¡viva la libertad, carajo!”.