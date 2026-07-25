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25 de julio de 2026 - 1 minuto de lectura

Capricornio. Debes aprender a soltar las rivalidades futbolísticas. Primero, es necesario dejar de pensar en la final del Mundial. Segundo, Argentina.

Delfos. Irás a ver La Odisea y te aburrirás como un hongo, pero no te quejes, más aburrido sería leer el libro.

Cáncer. Buen momento para formar una pareja. Paradójicamente, también es un buen momento para separarse. Pero lo más asombroso es que también es un momento ideal para mantener la pareja. ¿Y el poliamor? Sí, acertaron. Gran momento para practicarlo.

Piscis. La paz mundial está más cerca de lo que creías, pero como estamos hablando de distancias muy largas, la diferencia es casi imperceptible.

Acuario. Tus intentos por alcanzar la inmortalidad fracasarán estrepitosamente debido a que comiste demasiadas milanesas al pan a lo largo de tu vida.

Leo. Te entregarán el título de ingeniera química esta semana. Hay un llamado para freidores en Burger King.

Tauro. Buen momento para empezar una dieta, pero debes apurarte, porque la semana que viene va a ser un buen momento para dejar una dieta. ¡Carpe diem!

Capricornio. Una lesión en tu muñeca hábil acabará con tu carrera de jugador de póquer profesional, pero, por otro lado, esto permitirá agregarle un poco de novedad y picante a tu relación con la masturbación.

Virgo. El duende de la imprenta meterá su mano y este horóscopo saldrá con un error hortográfico, como pasa demasiado a menudo. Quizás nos equivocamos al ponerle el nombre Gutenberg. Y el hecho de que haya trabajado muchos años en La República seguramente tampoco ayuda.