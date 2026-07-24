Liga uruguaya de videojuegos se suspende tras ataque de hackers; gamers piden mayor seguridad

Hasta el momento no se sabe si una competición de videojuegos pautada para el domingo podrá llevarse a cabo, debido a una medida gremial tomada por los gamers en respuesta a lo que consideran “un incidente completamente inaceptable”. El hecho al que aluden ocurrió el lunes pasado, cuando un joven que estaba jugando online al League of Legends sufrió el ataque de un hacker que dejó inutilizable su computadora durante varias horas. Un representante de los gamers denunció el estado de “total desprotección” que enfrentan quienes participan en las competencias de videojuegos. “Esto es un atraso total. En países serios, como Alemania o Singapur, es impensable que ocurra algo así –de hecho, las computadoras ni siquiera tienen firewall–, pero acá en Uruguay es la cosa más natural del mundo. Después la gente se pregunta por qué quedamos últimos en los mundiales de esports. Creo que no podemos acostumbrarnos a que los eventos se hagan con firewalls que prácticamente no dejan ver el juego”.

Las autoridades aseguran que en las próximas competiciones se colocarán más antivirus, aunque reconocieron que se enfrentan a un problema “muy difícil”. “Acá hay algo que va mucho más allá de los videojuegos. Acá hay un problema social y cultural. Los hackers atacan a los gamers porque están resentidos con todo el ciberespacio. No roban datos por necesidades económicas. Hay algo más profundo detrás”.