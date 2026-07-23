Directiva de Nacional pide al gobierno que le dé un trabajo a Pablo Mieres para que deje de molestarlos

Los albos consideran que el exsenador tiene “demasiado tiempo libre” tras no conseguir una banca en el Parlamento o un cargo en la administración pública.

El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, había calificado a la directiva del Club Nacional de Fútbol como “inepta” en marzo pasado. Luego de la derrota de Nacional ante Tigre el martes, Mieres fue más allá y pidió la renuncia de todos los directivos. La directiva tricolor decidió tomar cartas en el asunto ante lo que considera una seguidilla de ataques completamente injustificados. “Le vamos a pedir al gobierno de Yamandú Orsi que le dé un cargo a Pablo Mieres. Puede ser de cualquier cosa: asesor de la cancillería, vicepresidente de Antel o subsecretario de Defensa. Lo que importa es que se mantenga ocupado en algo, así se deja de enloquecernos”, explicó un directivo de Nacional.

Los tricolores consideran que el gran problema del líder independiente es que tiene demasiado tiempo libre. “Sin ser uno de los políticos con más actividad, mal que bien durante una década Mieres estuvo entretenido primero como senador y después como ministro de Trabajo y Seguridad Social. Nuestra teoría es que pasar a no hacer nada en todo el día le pegó bastante mal y le dio por meterse en la política del club”, agregó el directivo.