Si bien desde el gobierno argentino se afirma que el plan económico impulsado por Javier Milei está saliendo de acuerdo con lo planeado y que falta muy poco para que el mercado interno comience a crecer nuevamente, son cada vez más quienes creen que va a pasar mucho tiempo antes de la recuperación. De hecho, el propio presidente dio a entender que efectivamente la economía está pasando por un mal momento. “No puedo dar mucha más información, pero sí puedo asegurarles que he recibido presiones muy fuertes para arruinar los niveles de consumo, trabajo y actividad industrial. Lamentablemente, fuerzas muy poderosas me han impedido cumplir con mi objetivo de hacer que el mercado interno se convierta en el mejor del mundo”, declaró Milei en una entrevista.
El mandatario dijo estar “completamente convencido” de que hay oscuros intereses que desean que a la economía argentina le vaya mal, pero reconoció no saber exactamente por qué ocurre esto. “Por mi apoyo a la soberanía de las Malvinas seguro que no es. Tengo que seguir estudiando la situación hasta llegar al fondo de este intento de sabotaje contra esta gran nación”.
La otra conspiración: “La selección fue presionada para ganar dos partidos en el alargue, uno en los descuentos y otro con una escandalosa ayuda del VAR”. Hincha conspiranoico.