Encuesta revela que a los nicaragüenses les gustaría tener como presidente a un Bukele, un Milei, un Lula o lo que venga

La altísima simpatía que tiene entre los uruguayos Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, no es una excepción en el continente. Por el contrario, en casi todos los países de América Latina existen altos porcentajes de personas a las que les gustaría tener a alguien como Bukele como presidente. Pero el caso de Nicaragua presenta algunas particularidades. Según una encuesta publicada en medios extranjeros, a la inmensa mayoría de los nicaragüenses les gustaría tener como presidente a un Nayib Bukele, o a un Javier Milei, o a un Lula da Silva, o incluso a una Delcy Rodríguez. De hecho, preferirían cualquier otra cosa antes de seguir con Daniel Ortega como presidente.

El líder de la revolución sandinista, que ayer dijo abiertamente que no está dispuesto a llamar a elecciones, es cada vez más impopular entre los nicaragüenses. Un habitante de Managua que se exilió en El Salvador confesó que está pasando “momentos difíciles”, pero aclaró que, antes que volver a Nicaragua, prefiere tatuarse y raparse y terminar en una prisión salvadoreña.