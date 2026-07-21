Juan Ramón Carrasco se propuso a sí mismo para ser reconocido como nueva especie animal

Juan Ramón Carrasco generó hace algunos días varios titulares al ofrecerse él mismo para sustituir a Marcelo Bielsa como director técnico de la selección uruguaya. A pesar de que su pedido no fue tenido en cuenta, Carrasco volvió a autoproponerse para algo, aunque en un área que no tiene demasiado que ver con el fútbol. “A mí me dicen ‘soberbio’ por decir cosas como que yo soy único, que no soy humano, pero la verdad es que no me entienden. Yo no digo que soy un jugador de otro planeta. Lo que quiero decir es que estoy en un límite intermedio entre los Homo sapiens y los neandertales. De hecho, creo que tendrían que nombrar a esta especie animal a la que pertenezco como Homo carrasquis”, planteó el jugador.
La comunidad de expertos en evolución humana consideró pintoresca la propuesta de Carrasco, pero no la descartó. “Los científicos sabemos que ninguna teoría a priori es demasiado ridícula. De hecho, estuve analizando el comportamiento de este ejemplar y los sonidos que emite desde su boca, y creo que sería realmente interesante poder estudiar qué hay dentro de su cerebro”, declaró uno de los expertos.
La condena: “Rechazo rotundamente la actitud de Carrasco. De hecho, se lo voy a decir en la cara la próxima vez que lo invite a mi programa”. Conductor televisivo admirador del Carrasco de fuera de la cancha.