Mundial 2030: estiman que últimos detalles del nuevo Centenario se terminarán durante el entretiempo del partido inaugural

El show del entretiempo durante la final del domingo fue objeto de críticas de muchas personalidades del mundo del fútbol, no solo por el parecido estético a las finales del fútbol americano, sino también por la media hora de duración, es decir, casi el doble de lo que suele durar un entretiempo normal. Pero en Uruguay hubo quienes consideraron que esta nueva modalidad puede traer ventajas al país de cara al primer partido del Mundial de 2030, que se jugará en un renovado estadio Centenario. “Por más que nos preparemos, por más que hagamos todo con dinero y profesionalidad, esto es Uruguay, así que vamos a terminar todo a último momento. Nosotros hasta ya estábamos medio resignados a que quedaran algunos detalles sin terminar, porque cualquier cronograma de trabajo mínimamente razonable para nuestro país incluye la realización de trabajos en el entretiempo. Y 15 minutos obviamente no dan para mucho, pero con media hora ya es otra cosa. Son 15 minutos más para terminar de conectar las piletas de los baños, ponerles masilla a las ventanas de los palcos vip para que no entre el chijete y aceitar las bisagras de las rejas”, explicó un integrante de la comisión que estudia la reforma del estadio Centenario.

El deseo: “Si se va a jugar toda la serie de Uruguay en el Centenario, espero que por lo menos nos toque con algún equipo que tire cada tanto al arco”. Hincha de Uruguay, pero también del fútbol.