AFAP consideran que el gobierno se pasó de la raya con su última cámara oculta

En el documento elaborado tras la finalización del Diálogo Social sobre el sistema previsional se incluían varias propuestas sobre el funcionamiento de las AFAP. Una de ellas recomendaba que la administración de los fondos fuera centralizada y quedara en manos del Estado. Pero ayer el Poder Ejecutivo presentó la propuesta final que enviará al Parlamento, que no incluye este punto y, de hecho, recoge algunos reclamos de las AFAP, como ampliar la cantidad de dinero que pueden invertir en el exterior. Un representante de las AFAP consideró que “al gobierno se le fue la mano con esto de las cámaras ocultas”. “Está bien, a todos nos gustan las jodas, a todos nos divierte hacerle creer a alguien que le va a pasar algo horrible para después aclararle que era todo una broma, pero algún límite hay que poner. Cuando nos hicieron creer que nos iban a sacar la posibilidad de administrar los fondos y que era prácticamente imposible que nos dejaran invertir en papeles extranjeros, pensamos que se nos venía el mundo abajo. Como broma es demasiado gruesa. La próxima vez tendrían que pensarlo un poco más”.

Wall Street, allá vamos: “Por fin vamos a poder invertir en negocios seguros como las criptomonedas y la fabricación de chips para IA”. Inversor del futuro de los trabajadores.