Encuesta revela que 95% de los sudafricanos blancos quería que Argentina perdiera por racista

El triunfo de España en la final del domingo generó repercusiones no solo en Argentina, sino también en varios países, en donde muchas personas celebraron la derrota de la albiceleste. En algunos casos la animadversión se debió a la actitud de los futbolistas argentinos dentro y fuera de la cancha, pero en otros se generó por la percepción de que Argentina es un país “racista”. Según una encuesta divulgada en Sudáfrica, 95% de la población blanca de ese país quería que Argentina perdiera la final como castigo al racismo endémico de sus ciudadanos. “Si bien en la comunidad afrikáner existe conciencia sobre todos los abusos cometidos por España a lo largo de la historia y sobre el racismo de muchos de los hinchas españoles, consideran que lo de Argentina es mucho peor, ya que allí las personas discriminan con base en el color de piel a niveles peligrosos”, explicó uno de los responsables de la encuesta.

El estudio reveló que la inmensa mayoría de los blancos sudafricanos cree que, en líneas generales, el fútbol no debería mezclarse con la política, aunque en ciertos casos extremos, como el de Argentina y su racismo generalizado, se debe tomar un posicionamiento firme y solidario.