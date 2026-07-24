Piden apurar la inversión de HIF Global en Paysandú antes de que Uruguay se seque

El intendente sanducero, Nicolás Olivera, reclamó al gobierno que acelere la firma del contrato con la empresa HIF Global, que pretende instalar una planta productora de hidrógeno verde en Nuevo Paysandú. Si bien desde el gobierno nacional se afirma que el proceso se está desarrollando dentro de los plazos normales, a nivel extraoficial varios jerarcas reconocieron que el planteo de Olivera “tiene fundamentos”. “El contrato no hay que firmarlo mañana, pero tampoco podemos demorarnos mucho, porque si en medio de las negociaciones Uruguay se seca, esta empresa obviamente se va a ir”, advirtió una fuente de la Torre Ejecutiva.

Si bien varios expertos contratados por el gobierno afirman que el consumo de agua de las plantas de celulosa, fábricas de hidrógeno verde y data centers no representa un desafío para las reservas de agua de Uruguay, la fuente consultada reconoció que “la palabra final la va a tener el paso del tiempo, que, como se sabe, siempre tiende a secar las cosas”.