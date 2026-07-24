Parlamentarios ya no podrán fumar y deberán canalizar su ansiedad consumiendo únicamente alcohol y drogas

En el Palacio Legislativo temen que se rompa el delicado equilibrio entre estos tres vicios y se dispare el consumo de los dos que no están prohibidos.

Mientras continúa la polémica entre la vicepresidenta Carolina Cosse y algunos legisladores nacionalistas que la critican por intentar que se aplique en el Palacio Legislativo la prohibición de fumar en espacios cerrados, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone denunció que un baño que está junto a su despacho se usa habitualmente para fumar. Más allá de los debates puntuales, los legisladores dan como un hecho que durante un buen tiempo no se podrá fumar en el palacio, algo que consideran “muy negativo”. “Este trabajo implica mucha tensión y mucho estrés, y todo eso tiene que salir por algún lado. Si no nos permiten fumar, no vamos a tener más remedio que canalizar nuestra ansiedad mediante la droga y el alcohol, algo que aumentaría el consumo de estas sustancias, que ya está en el límite de lo recomendado por la ciencia médica”, alertó un legislador.

Entre los integrantes de las cámaras también se teme que, ante la imposibilidad de fumar debido a una ley, los legisladores voten una ley que permita hacerlo en cualquier espacio cerrado, como forma de poder mantener su vicio. “Es preferible que se le permita a un pequeño grupo infringir la ley antes que perder una ley que salva miles de vidas al año”, reflexionó el legislador consultado.