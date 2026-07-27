Israel implementa “estrategia artiguista” consistente en repartir tierras entre los israelíes orientales

La figura de José Gervasio Artigas es relativamente conocida en el Cono Sur, pero en el resto del mundo el pensamiento y la acción del prócer no están demasiado difundidos. Por eso sorprendió tanto que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciara que su país implementará una estrategia “de clara inspiración artiguista” para Cisjordania. “Que seamos judíos no quiere decir que no podamos inspirarnos en figuras que seguramente nunca en su vida estuvieron en contacto con un judío, como el prócer uruguayo José Gervasio Artigas. Sus políticas de repartos de tierras entre los orientales son una gran referencia para nosotros, que también queremos repartir tierras entre los israelíes orientales, es decir, los que viven cerca de la frontera con Cisjordania”.

Netanyahu explicó que la “reforma agraria” que su gobierno va a iniciar en esa zona de Palestina tiene un origen muy similar a la que emprendió Artigas en la Banda Oriental a comienzos del siglo XIX. “Por un lado, tenemos personas que quieren trabajar y prosperar. Por otro lado, tenemos una cantidad de tierras que están completamente vacías o van a estarlo en breve. Sería una tontería no hacer lo que hizo Artigas con su Reglamento de Tierras de 1815”.