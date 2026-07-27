Tras remar dos semanas en el Atlántico, la selección de Noruega arribó a Oslo

Hasta el sábado, solamente una de las 48 selecciones que participaron en el Mundial de 2026 no había llegado a su país. Se trata de Noruega, que, a diferencia del resto de los combinados nacionales, no regresó en avión, sino en barco. Ayer, tras un viaje de dos semanas en una pequeña embarcación a vela y remo, los liderados por Erling Haaland arribaron a una playa en el sur de Noruega. Según un directivo de la Federación Noruega de Fútbol, la idea de hacer este viaje surgió a raíz de la “enorme repercusión” que tuvo el particular festejo de la selección. “En este Mundial no solo demostramos que un equipo pequeño y con escaso historial de victorias internacionales trascendentes puede llegar a cuartos de final ganándole a Brasil. También demostramos que la sangre vikinga corre por nuestras venas. Nos pareció una hermosa manera de honrar nuestro legado”. Consultado sobre si todos los futbolistas estuvieron de acuerdo con volver remando, el directivo reconoció que en algunos casos “hubo que recurrir a algunos latigazos, tal como hicieron nuestros antepasados”.

La referencia: “Capaz que la cosa va por ahí, por inventar un festejo que emule a los charrúas pescando”. Ignacio Alonso, dirigente que ya no sabe cómo llamar la atención.