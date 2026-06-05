“En estos días solo se habla de fútbol, fútbol y más fútbol”, celebran los asesores de Orsi

“Vamos a intentar que las cosas que están por saltar lo hagan antes del partido contra España”, explican desde el entorno del mandatario.

Pocos eventos tienen la capacidad de concitar tanta atención alrededor del globo como el Mundial de fútbol. Por estas fechas, la competencia empieza a convertirse en tema casi excluyente en medios de comunicación, redes sociales, publicidad y conversaciones cotidianas. “Es como si de pronto hubieran desaparecido todos los otros temas importantes. Si mañana llega el hombre a Marte, nadie se va a enterar, porque la gente no tiene tiempo para preocuparse por otra cosa que no sea ver a 11 tipos corriendo detrás de una pelotita. En estos días solo se habla de fútbol, fútbol y más fútbol. Es simple y sencillamente una cosa maravillosa”, celebró un asesor del presidente Yamandú Orsi.

De todas maneras, en el entorno del mandatario consideran que es “muy poco probable” que este escenario favorable se mantenga en el tiempo. “El único 9 decente que tenemos no juega hace seis meses, el volante de creación que era titular indiscutido se lesionó; estamos en el horno. Nosotros estamos preparándonos para que después de dieciseisavos de final se acabe el recreo y tengamos que volver a apagar incendios”.