Orsi viajará a Estados Unidos para ver a Uruguay, participar en un evento con empresarios y visitar alguna base militar

Tal como lo había anunciado durante su visita al Complejo Celeste, el presidente estará presente en el debut de Uruguay, el 15 de junio en Miami frente a Arabia Saudita. Orsi aprovechará el viaje a Estados Unidos para realizar otras dos actividades. En primer lugar, participará en un evento destinado a promover los productos uruguayos en aquel país, y, en segundo lugar, visitará una base militar del ejército estadounidense. Fuentes de Presidencia de la República reconocieron que el objetivo de la visita a la base militar es “darle un respiro” a la imagen pública del mandatario, bastante golpeada en estos días por la polémica en torno a la compra de su camioneta Hyundai. “Necesitamos superar este asunto cuanto antes, y qué mejor para eso que mostrarlo en actividades anodinas, livianas, que no estén relacionadas con ningún asunto que pueda prestarse para polémicas. Nos pareció que divulgar imágenes de un encuentro con militares estadounidenses es una maniobra ideal para desterrar la imagen que está dando Orsi de que cada uno de sus pasos se transforma en una polémica”.

La explicación: “Ambos gobiernos decidimos descartar una reunión entre Yamandú Orsi y Donald Trump porque iba a perjudicar la imagen de ambos, que ya viene bastante maltratada”. Asesor de imagen prudente.