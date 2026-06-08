Crecen consultas sobre si los partidos de Uruguay podrán verse en los hornos de microondas

El Mundial 2026 podrá ser seguido por Canal 5 en televisión abierta; TCC, Nuevo Siglo y Montecable en televisión por cable; Antel TV en computadoras, tablets y celulares; DirectTV en televisión satelital, y Paramount+ y Disney+ en streaming. Según explicaron desde la Unidad Reguladora de Servicios de Telecomunicaciones, la gran cantidad de opciones disponibles para seguir el evento provocaron “cierta confusión” entre los usuarios. “Cada día tenemos más y más consultas sobre dónde se puede ver el Mundial y dónde no. Lo que más pregunta la gente es si se pueden ver los partidos en los hornos de microondas, calefones y freidoras sin aceite. En el caso de las heladeras inteligentes no hay demasiadas consultas, suponemos que porque la gente da como un hecho que los partidos se van a transmitir en las pantallas que están en las puertas”.

Las dudas de los usuarios también se refieren a las transmisiones radiales. “Hay mucha gente que no puede parar para ver los partidos, pero sí escucharlos, y quiere saber si los relatos de Alberto Kesman solo se van a poder escuchar en radios y celulares o si también van a estar disponibles en dispositivos como Amazon Echo, Google Nest, Apple Homepod y la aspiradora robot que vende Carlos Gutiérrez”.