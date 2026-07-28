Un hombre de 35 años que aún vive con sus padres coincide con Donald Trump en que en Uruguay existe el trabajo forzoso

La decisión de Donad Trump de elevar los aranceles de importación a los países que, según su gobierno, recurren al trabajo forzoso fue vista como una mera excusa para imponer trabas comerciales sin que la Justicia de su país se interponga. Pero no todo el mundo coincide con esta explicación. “En Uruguay es muy difícil ponerse a salvo del trabajo forzoso. Hay fuerzas muy poderosas que intentan por todos los medios que te sometas a un régimen de semiesclavitud”, denunció un hombre de 35 años que aún vive con sus padres porque no genera los ingresos suficientes para mantenerse por sus propios medios.

El hombre consideró incluso que la situación en el país es “mucho peor” de lo que la administración estadounidense cree: “Si uno logra mantenerse alejado de los campos de trabajo forzoso que pululan por todo el territorio nacional, igualmente corre el riesgo de ser esclavizado en su propio hogar, mediante la imposición de tareas como barrer el piso, limpiar la cocina y hasta tender la propia cama en la que uno duerme. Si me preguntan qué pienso de las sanciones impuestas por Trump, creo que se quedó corto”.