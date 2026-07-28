Varios bosques de Francia y España están ardiendo a causa de las olas de calor que azotan al Viejo Continente. De todas maneras, los expertos consideran muy improbable que en el resto del mundo se vean escenas como las que se ven en el sur de Europa. “Cuando uno ve esas gigantescas columnas de humo confirma lo que todo el mundo sabe: en Europa es diferente. Allá todo rezuma elegancia y sofisticación. La herencia grecorromana es claramente visible en esas formaciones de partículas carbonizadas. En América Latina no hay incendios forestales que generen nubes de humo tan perfectas y armoniosas”, opinó un crítico de arte colombiano.

Otro crítico de arte, en este caso coreano, opinó que las columnas de humo que se elevan en los cielos europeos y franceses “demuestran que, más allá de las tendencias globales contemporáneas, el clasicismo europeo jamás va a ser superado”. “Esas humaredas ascienden con la fuerza de una sinfonía de Beethoven, impresionan la retina como un cuadro de Rembrandt y nos plantean conflictos universales como en una obra de Shakespeare”.