Ejército alerta que los mecánicos de la Policía no están capacitados para lidiar con la chatarra de las Fuerzas Armadas

Fuentes castrenses aseguran que la reparación de vehículos añejos es un oficio que no se puede enseñar; “es como enseñar a tener una crisis”

En su primer día de operación, uno de los vehículos blindados Cóndor que el Ejército cedió a préstamo a la Policía para patrullar zonas con altos índices de criminalidad y violencia tuvo un desperfecto técnico. Si bien el vehículo fue reparado en 24 horas y ya está en funcionamiento, desde las Fuerzas Armadas advirtieron que este tipo de incidentes pueden volver a ocurrir. “Una cosa es ser mecánico militar y otra cosa es ser mecánico policial. Son dos cosas diferentes. El mecánico militar está preparado para librar una guerra sin cuartel contra la chatarra que usamos en las tres armas. La Policía no está preparada para eso. Mal que bien, los patrulleros no suelen tener más de cuatro décadas”, opinaron fuentes castrenses.

Sobre la posibilidad de capacitar a los mecánicos policiales para reparar vehículos militares, las fuentes se mostraron escépticas: “Lidiar con vehículos que en un país mínimamente serio estarían fuera de servicio no es algo que se pueda enseñar. Es un oficio que se aprende tras muchos años de intentar hacer volar un avión atando las piezas del motor con alambre”.