La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) firmaron un convenio para incluir la seguridad vial como materia optativa en primer año de bachillerato. El objetivo de la materia es formar a los ciudadanos en temas relacionados con el tránsito, incluyendo las políticas de fiscalización. Es por esto que la materia se podrá aprobar con 2, es decir, la mitad que el resto de las materias. “Necesitamos que los jóvenes aprendan que siempre va a haber una fuerte presión para que las sanciones para infractores sean más leves, por lo que si quieren evitar generar accidentes mortales no van a tener más remedio que recurrir a la autorregulación”, explicó uno de los responsables del programa.

Las autoridades esperan que los jóvenes que aprueben con 2 o 3 comprendan que, a pesar de haber sido promovidos, en realidad no aprendieron nada. “La idea es que no se descansen en que las normas los van a proteger de caer en comportamientos inseguros, porque no se sabe qué puede pasar con estas normas en el futuro. Si un día se aumenta la velocidad máxima para circular en ciudades a 110 kilómetros por hora, sería bueno que las personas sean capaces de comprender por sí mismas que andar a más de 45 es muy peligroso”.