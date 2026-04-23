Ayer se conoció una noticia que causó sorpresa en varios niveles del gobierno. El parque de energía fotovoltaica que UTE planeaba instalar en Durazno será finalmente construido en Río Negro. El motivo aducido por el gobierno fue que el intendente duraznense había reclamado que se detenga la construcción hasta encontrar un lugar mejor dentro de su departamento, pero fuentes de la Torre Ejecutiva dieron otra versión. “El tema fue que el intendente de Río Negro le ofreció al presidente la posibilidad de instalar el parque de energía solar dentro de un gigantesco túnel de varios kilómetros. Como Orsi todavía no logró digerir que Mario Bergara le bombeara su proyecto de túnel por 18 de Julio, se tiró de cabeza con lo de Río Negro”. Las fuentes reconocieron que construir un parque de energía solar dentro de un túnel puede generar “algunas complicaciones”, pero también consideraron que “genera más trabajo y menos impactos en la superficie”.

Medida preventiva: “Estamos considerando la posibilidad de que la planta de HIF se construya bajo tierra para que los argentinos no se enteren”. Encargado de proyectos gubernamentales secretos.