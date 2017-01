Dinama aplicará multa por fiesta Corona Sunset

La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) aplicará una “multa millonaria” a la empresa Fulmar Sociedad Anónima, responsable de la organización de la megafiesta privada Corona Sunset, que se realizó en el balneario Buenos Aires de Punta del Este, por haber afectado el ecosistema costero. “La afectación ambiental es muy importante, aunque afortunadamente no irreversible. La zona se puede recuperar con las acciones adecuadas; por ello, más allá de la multa, nos importa que la empresa se haga cargo de restaurar la costa afectada. Esta fiesta aumentó la vulnerabilidad de un sitio que ya era vulnerable”, indicó ayer Alejandro Nario, titular de la Dinama, al portal de la Secretaría de Comunicación de Presidencia. “Nuestra responsabilidad es regular y promover que este tipo de eventos se haga de forma adecuada y que quien genera un daño ambiental se ocupe de su recuperación, sea quien sea; de lo contrario, lo pagamos todos”, agregó. Si bien la Dinama notificó a la empresa para que cesara el montaje de la fiesta, esta se realizó igual el 6 de enero. El organismo exigió que no se iniciara el desmontaje de la infraestructura de la fiesta mientras no existiera una evaluación de la afectación del ecosistema. Según informó Nario, la inspección de la Dinama constató “compactación y movilización de arenas por pasaje de maquinaria”, “cortes en el cordón de dunas”, “aplastamiento de vegetación herbácea costera” y “presencia de residuos plásticos y vidrios en todo el interior del predio”.