Diputado blanco que interpelará a ministro sostuvo que ASSE se maneja como un “comité de base”

El Parlamento recibirá en febrero su ya tradicional desfile de ministros. Así lo resolvió la Comisión Permanente, que sesionó ayer por primera vez en el año y en seis minutos votó las convocatorias a cinco ministros. Jorge Menéndez (Defensa Nacional), Jorge Basso (Salud) y Ernesto Murro (Trabajo y Seguridad Social) serán interpelados por la oposición, y Tabaré Aguerre (Ganadería, Agricultura y Pesca) y Liliam Kechichián (Turismo) asistirán en régimen de comisión general, a solicitud del Frente Amplio (FA).

La idea de la oposición era convocar a los ministros en régimen de comisión general, pero el FA no dio sus votos y, finalmente, se aprobó la interpelación, para la que se precisan sólo los votos de cuatro de los diez legisladores que integran la Comisión Permanente. El senador del FA Leonardo de León explicó que la negativa del oficialismo a llamar a los ministros mencionados se debió a que ya se habló de los temas planteados -la compra del avión presidencial, irregularidades en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y Alas Uruguay- en otras instancias en el Parlamento. “La convocatoria a ministros es muy importante, lo que no se puede es estar permanentemente abusando de esos mecanismos, porque se pierde el efecto que se busca”, justificó De León.

En cambio, la oposición acusó al FA de falta de transparencia. “Hoy el FA vuelve a demostrar que no quiere clarificar, que no quiere explicar, negando los votos para un pedido de comisión general, que es una instancia en la que los ministros pueden explicar mejor. [...] Pero el FA nos obliga a interpelar, quizás en una primera pretensión de que diéramos marcha atrás, de que no hiciéramos el llamado. Por el contrario, el Partido Nacional dobla la apuesta”, aseguró el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, quien interpelará a Murro por la asignación de 15 millones de dólares del Fondo para el Desarrollo (Fondes) a la cooperativa Alas U, que realizó su último vuelo en octubre.

Kechichián dijo a la diaria que los permisos de vuelo de Alas U caducaron en diciembre y que ahora el tema está en la órbita del Fondes, que deberá resolver cómo cobrará la deuda que mantiene la cooperativa con el organismo. A fines de diciembre trascendió como una posibilidad que los trabajadores abonaran la deuda descontando un porcentaje de sus sueldos en sus próximos trabajos.

Goñi entiende que en este caso hubo un “manejo ilegítimo de los dineros del Fondes” y que el FA pretende “ocultarlo”.

El senador colorado Pedro Bordaberry estará a cargo de la interpelación a Menéndez por la compra de un avión presidencial. A mediados de enero, Bordaberry declaró a Radio Carve que la compra es “ilegal, inconveniente e insensible”, y aseguró que la licitación fue hecha a medida para una empresa que tiene vínculos con el asesor presidencial Juan Salgado.

En tanto, el diputado nacionalista Martín Lema interpelará a Basso por presuntas irregularidades en ASSE. Lema denunció ya a mediados del año pasado que el director del Centro Hospitalario Pereira Rossell, Federico Eguren, el del Hospital Pediátrico del mismo centro, Rodrigo Barcelona, y el del Hospital de Salto, Marcos García, figuraban como socios titulares de SIEMM, una empresa que viene ganando licitaciones desde 2013 en el Hospital de Bella Unión, según informó en su momento el diario El País. Eguren y García fueron directores del Hospital de Bella Unión; el primero, hasta 2011, y el segundo, en 2013 y 2014, cuando la empresa ya había sido contratada para trabajar con el centro, informó el matutino. Cuando García fue director del hospital cedió su parte en la empresa a sus socios, pero ni bien abandonó el cargo, recuperó su parte. Lema sostuvo que en 2013 el Hospital de Bella Unión gastó ocho millones de pesos en contratación de ambulancias, cuando en 2012 había gastado 600.000 pesos.

En noviembre, la presidenta de ASSE, Susana Muñiz, publicó una carta en la que sostuvo que los datos divulgados por Lema se conocieron a raíz de una investigación administrativa de ASSE que se entregó a la Comisión de Salud de Diputados, y que ASSE cuestionó el accionar de García y resolvió aplicarle una “sanción menor”.

Lema sostuvo ayer que “ASSE debe dejar de administrar recursos como si fuera un comité de base”. “Le vamos a acreditar al ministro que se están tomando decisiones más por compañerismo que por conveniencia en la buena administración de recursos, y le vamos a pedir que deje de ser un testigo de lujo”, dijo el diputado. Agregó que el directorio de ASSE defendió la situación denunciada y que él quiere saber “qué piensa el ministro”.

Lema también le consultará a Basso en qué fecha se habilitará el Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) cardiológico al norte del Río Negro. “El ministerio había anunciado en su momento la instalación de dos IMAE de estas características: uno en el departamento de Salto, otro en Tacuarembó. Pasó el tiempo y la expectativa y la ilusión que tenía la población del norte del país se convirtió en frustración, y queremos que rinda cuentas”, sostuvo Lema. Afirmó que consultará la fecha de la inauguración o que de lo contrario exigirá al ministro “que dé la cara, que junte coraje y explique los motivos del incumplimiento de ese anuncio”.

Por otra parte, el FA resolvió convocar a Aguerre y a Kechichián al Parlamento “para que se conozca la política que está llevando adelante el gobierno en distintas áreas”, explicó De León. A Aguerre se lo consultará sobre “la consolidación y apertura de mercados en el sector agropecuario” y a Kechichián sobre la actual temporada turística, “que ha superado todas las expectativas”, apuntó el senador del FA.

Este viernes sesionará nuevamente la Comisión Permanente y votará una nueva interpelación, que no pudo aprobarse ayer porque el miembro interpelante, el diputado nacionalista Pablo Abdala, tuvo un problema de salud y no pudo estar presente. Abdala interpelará a las ministras Carolina Cosse (Industria, Energía y Minería) y Eneida de León (Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente) por el aumento de las tarifas públicas.

Otro ministro interpelado en verano será el del Interior, Eduardo Bonomi, quien será interrogado por el diputado colorado Germán Cardoso el 15 de febrero sobre las políticas de seguridad.