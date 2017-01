En Maldonado la Junta votó llamado a sala de Antía

Con votos favorables del Frente Amplio (FA), del Partido Colorado (PC) y de un edil del Partido Nacional (PN), la Junta Departamental de Maldonado aprobó ayer de noche un llamado a sala al intendente de ese departamento, el nacionalista Enrique Antía, principalmente debido al aumento “abusivo” de las contribuciones inmobiliarias y a otras cuestiones tributarias.

El llamado, explicó el edil del FA Joaquín Garlo (Espacio 609) a la diaria en la previa de la sesión, obedece a cuatro puntos: el aumento de los mínimos de las contribuciones inmobiliarias, que pasaron de 4.000 pesos a 6.500; los reaforos que la comuna realizó, que significaron importantes aumentos en estas; el impuesto implementado para recaudar fondos para el sistema de videovigilancia que la Intendencia de Maldonado quiere llevar adelante durante tres años; y la suba del Impuesto al Terreno Baldío, acerca del cual el propio presidente de la Junta Departamental, el nacionalista Rodrigo Blas, ha admitido que en algunos lugares se ha multiplicado 50%, por lo que podría ser una cifra “impagable o casi expropiatoria”.

Garlo explicó a la diaria que la bancada del FA no duda de la “legalidad” de estos aumentos, que fueron previstos en el decreto presupuestal aprobado el año pasado. Sin embargo, sostuvo que lo que importa es su “injusticia, teniendo en cuenta lo que planteó el director de Hacienda de la intendencia [Luis Eduardo Pereira], que dijo que no está de acuerdo con que paguen más los que tienen más, pero para nosotros eso es un principio ideológico”. Según el curul, el impuesto implementado para financiar el sistema de videovigilancia “lo van a pagar todos, pero mucha gente no lo va a ver nunca en la esquina de su casa”, mientras que el aumento de 50% en el impuesto al baldío será un ajuste duro “sobre la mayoría de las casas de los barrios obreros, muchas de las cuales tienen casas que no están regularizadas, y como están construidas sobre barrios baldíos van a pagar como si fuesen un baldío”.

La sesión, prevista para las 20.30, comenzó más de una hora después. El edil frenteamplista Eduardo Antonini (MPP) fue el encargado en la sala de pedir la presencia de Antía. Calificó la situación como un “impuestazo que el PN les ha puesto a los habitantes de Maldonado” y criticó el impuesto para financiar el sistema de videovigilancia, “porque se les cobra a todos, y no a los que no tienen [cámaras] ni las van a tener”. También criticó que los reaforos fueron “al barrer y en varios barrios populares en el departamento” y que tampoco se presentaron a la Junta Departamental sus “bases técnicas”. “Queremos saber cuál es la justicia tributaria del PN: ¿es el que tiene más pague menos y el que tiene menos pague más?”, finalizó.

Luego, el edil Fermín de León (Alianza Progresista) recordó que durante la campaña de 2015 el FA dijo que podría darse una “emergencia moral” si Antía ganaba la intendencia. “Los ciudadanos están alarmados por los aumentos en todo el departamento”, aseguró. En tanto, la edila Lourdes Ontaneda (Asamblea Uruguay) aseguró que la intendencia de Antía generó “decepción” en la gente.

Por su parte, el edil colorado Marcos Correa justificó el voto afirmativo de su partido diciendo que significaba una coherencia con su discurso “crítico” con la actual administración. “Es un tarifazo desprolijo y mal hecho”, sostuvo, en el que “no hay ningún criterio que se pueda explicar”. “Esto no es justicia tributaria”, aseguró. Por su parte, el otro edil colorado, Carlos Flores, dijo que a su bancada “se le adjudica un apoyo que no es tal” a la actual administración. “Nosotros no votamos estos artículos en el presupuesto quinquenal, ni los artículos sobre la videovigilancia, ni el reaforo”, aclaró.

En cambio, Alexandro Infante, del sector de Antía, dijo que no se habla con exactitud de los números porque si se habla con exactitud, estos “los dejan pegados”. “Acá hay contribuciones que han subido 2.000 pesos, cinco pesos por día para que te levanten la basura, te limpien la calle y el alumbrado”. El curul dijo que las cámaras van a servir para aumentar el “trabajo de los trabajadores y turistas, que se estaban yendo”. “Cuando a cambio de una contribución no te dan nada, es caro. En Montevideo, por ejemplo, con 30 años del gobierno del FA, es un robo”.

Al final de la sesión se hizo un recuento de la votación nominal y el llamado incluso consiguió la mayoría de la Junta: a los 13 votos frenteamplistas y los dos colorados se sumó el del edil nacionalista Jacinto Martínez, electo por una lista que apoyó al intendente Antía.