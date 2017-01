La Intendencia de Maldonado dejó sin efecto reaforo en San Carlos

Al subibaja de la Contribución Inmobiliaria en Maldonado sólo se suben el intendente blanco, Enrique Antía, y la ciudad de San Carlos, que tiene alcaldesa frenteamplista. Para el resto de las localidades, donde a comienzos de 2017 también se registraron subas injustificadas de este impuesto, no hay juegos disponibles. Tanto en Pan de Azúcar como en Piriápolis, según constató la diaria, ha habido aumentos en barrios obreros, alejados de la costa y las luces. Es el caso del casco urbano de la ciudad de Piriápolis: al este de la ruta 37 hay calles pavimentadas y saneamiento, pero al oeste hay zanjas y la luminaria está incompleta. “Las contribuciones de los dos lados aumentaron en forma pareja”, afirmó a la diaria el alcalde de Piriápolis, el frenteamplista Mario Invernizzi. En Pan de Azúcar pasa lo mismo: el edil frenteamplista Carlos Corujo (del sector Cabildo 1813) reconoció que allí “han subido las contribuciones”. El director de Hacienda de la Intendencia de Maldonado, Luis Eduardo Pereira, dijo a la diaria que el aumento de este impuesto en Maldonado se basó en un “estudio muy serio”.

Los reclamos de los vecinos perjudicados se intensificaron en los últimos días con llamados a los alcaldes, ediles y conversaciones que giran en torno a por qué el año nuevo llegó con la noticia de que ahora, en vez de 4.000 pesos, hay que pagar 11.000. En este contexto, el presidente de la Junta Departamental de Maldonado, el nacionalista y ex candidato a intendente Rodrigo Blas, admitió el domingo que hubo algunas irregularidades en los reaforos de algunas zonas del departamento. “Han sucedido errores y aparecen reaforados terrenos que están en otras zonas”, señaló Blas al portal FM Gente. ¿Cuál fue el problema? En diálogo con la diaria, el director de Auditoría Interna y Gestión de la comuna de Maldonado, Enrique Baeza, dijo que hubo un “error de archivos” con los padrones de San Carlos, y que “el resto está correcto”. Antía había aumentado 715 contribuciones en San Carlos; ahora los propietarios de estos inmuebles pueden reclamar el dinero -en caso de que ya hayan abonado- o generar un crédito a favor para el próximo pago. “Es una buena noticia, se logró algo que es positivo”, opinó a la diaria el edil frenteamplista Andrés de León (Cabildo), y agregó que “hay que seguir peleando por el resto”. Para otros es una mala noticia, porque se ajustaron los números en una sola de las ciudades afectadas. “Me parece que acá hay situaciones que no se corresponden con la realidad”, subrayó Invernizzi. En tanto, el blanco Miguel Plada, alcalde de Pan de Azúcar, manifestó a la diaria que se encuentra abocado en la reconstrucción de la zona tras el temporal. “No estoy en lo administrativo”, sostuvo. “Tres o cuatro casos que me han llamado al celular”, puntualizó en relación con las quejas de vecinos por subas injustificadas.

La Mesa Política del Frente Amplio (FA) en Maldonado resolvió el lunes de noche que promoverá un llamado a sala en la Junta Departamental al intendente Antía. La bancada de ediles del FA no había logrado un acuerdo en votar esta acción política, ya que el sector mayoritario de Cabildo 1813 (que cuenta con ocho de los 13 ediles del FA), sector que responde al diputado de la Liga Federal, Darío Pérez, se opuso por falta de información. El mismo argumento fue esgrimido a la diaria por el edil de León, referente del sector, al ser consultado sobre por qué se ajustó la Contribución Inmobiliaria solamente en San Carlos: “No me puedo adelantar, porque no tengo información sobre cómo van a seguir”, sostuvo el edil de Cabildo.

Exonerados

“A aquellos inmuebles de San Carlos y de Pan de Azúcar que se vieron afectados por el temporal del 23 de diciembre, siempre y cuando se hayan incluido en el relevamiento realizado hasta el 5 de enero, no se les va a cobrar ninguno de los rubros por 2017”, informó Baeza, contador de la comuna. Ya existen en Maldonado, además de la Contribución Inmobiliaria, el Impuesto General Municipal, la Tasa de Conservación de Pavimento, la Tasa de Alumbrado Público, la Tasa Forestal y el impuesto para el financiamiento de la instalación de un sistema de cámaras de videovigilancia pública. El FA cuestiona a Antía por haber creado el impuesto de las cámaras a pesar de que en la página 50 del programa de gobierno del Partido Nacional se descartaba la creación de nuevos impuestos.